VIRAL: Revelaron el primer tráiler de la esperada película de ‘Shrek 5’, esto es lo que tienes que saber

DreamWorks y Universal Pictures publicaron este martes el tráiler de de Shrek 5, el cual parece querer regresar a los inicios de la saga con referencias humorísticas a clásicos como el de la primera escena de un libro de cuentos con el que narran la historia.

En esta ocasión los personajes regresan al reino de Muy Muy Lejano y estarán nuevamente envueltos en grandes aventuras y enredos. Como en los viejos tiempos no faltarán las referencias a Disney como una escena que muestra a un inquietante muñeco de nieve que recuerda a Olaf de “Frozen”, quien aparece en un callejón con una voz grave y hace una peculiar invitación, en clara parodia de la popular película.

Asimismo, vuelve la galleta de jengibre, pero con un aumento de glúteos y con un baile de ‘twerking’.

Con respecto a los ogros, Shrek y Fiona aparecen junto a sus hijos Felicia, Fergus y Farkle, quienes ya crecieron.

En la escena final, todos vuelven a estar encerrados en una celda mientras que Burro canta fragmentos de «Baby Come Back» y «Roxanne», para la desesperación de Shrek.

¿ADIÓS A LA VOZ CLÁSICA DE SHREK?

Uno de los cambios que muchos fanáticos sentirán es el cambio de actor de doblaje en la voz de Shrek. Alfonso Obregón, quien estaba detrás del querido ogro había manifestado públicamente que tenía algunas condiciones para regresar al personaje, entre ellas recibir el reconocimiento correspondiente en los créditos, participar en la dirección del doblaje y obtener una remuneración acorde con la producción.

No obstante, se desconoce el desenlace estas peticiones, más allá de que la voz de Obregón no apareció en el tráiler. Mientras tanto, los seguidores identificaron el regreso de Eugenio Derbez como Burro y de Dulce Guerrero como Fiona.

Todo esto ocurre a la espera de un anuncio oficial de DreamWorks Animation o Universal Pictures que confirme quiénes conformarán el reparto definitivo del doblaje latino de la película en su versión final.

Cabe recordar que Shrek 5 estuvo originalmente programada para el 1 de julio de 2026, fecha que se postergó a diciembre de ese mismo año y luego, en agosto de 2025, se recorrió nuevamente hasta el 30 de junio de 2027, según informó Deadline.