VIRAL: Revelaron el esperado adelanto de Michael, la película que mostrará la parte más íntima de la vida del Rey del Pop

Este jueves salió el esperado primer adelanto de ‘Michael’, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson que llegará a los cines el 24 de abril de 2026 tras varios retrasos en su calendario original.

Dirigida por Antoine Fuqua, la película explorará el viaje del talentoso artista para convertirse en una estrella global, «ofreciendo una mirada íntima a la vida y al legado duradero de uno de los artistas más influyentes y pioneros del mundo».

Este primer adelanto comienza en un estudio de grabación con Quincy Jones, interpretado por Kendrick Sampson, mientras preparaba el siguiente paso en la carrera de Jackson.

«Sé que has estado esperando mucho tiempo para esto. Las pistas están hechas, las canciones están listas. Empecemos desde arriba», se le escucha decir al productor musical.

En el video se pueden ver diferentes escenas con Michael en distintas etapas de su vida, además, muestra sus deslumbrantes actuaciones y la estética de videoclips que marcaron la industria, como Thriller.

El protagonista será Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del artista. Para diferentes seguidores del artista la expectativa es alta por su desempeño en los segmentos de baile. Mientras tanto, Juliano Krue Valdi, interpretará a Michael en su infancia.

«Había una conexión espiritual cuando lo conocí. Tiene una habilidad natural para emular a Michael y una gran química con la cámara», explicó el director a Variety sobre el casting de Jaafar.

De igual forma, en el reporte también figuran nombres conocidos como Colman Domingo en el papel de Joe Jackson, padre y manager de Michael; Nia Long como su madre Katherine; y Kat Graham como Diana Ross, colega y referente en la transición del artista hacia su carrera en solitario. Miles Teller interpreta a John Branca, abogado y asesor del músico.

Jessica Sula interpreta a LaToya Jackson; Larenz Tate aparece como Berry Gordy; Laura Harrier como Suzanne de Passe; Liv Symone como Gladys Knight; Kevin Shinick como Dick Clark; y KeiLyn Durrel Jones como Bill Bray.