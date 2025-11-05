Shakira es la más taquillera de la historia al recaudar esta millonaria suma en su gira mundial

La revista especializada Billboard entregó el premio «Global Touring Icon» a la cantante colombiana Shakira, destacando la millonaria recaudación que ha alcanzado su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

Este lunes se llevó a cabo la Cumbre de Música en Vivo de Billboard en West Hollywood, California. De acuerdo a la nota de prensa de la revista, Shakira fue conmemorada por el gran alcance que ha tenido su gira.

El Billboard Boxscore precisó que las primeras 64 fechas de la gira (son 82 en total) recaudaron 327,4 millones de dólares y vendió 2,5 millones de entradas. Se trata de la gira latina realizada por una mujer más taquillera de la historia.

De igual forma, Shakira se convirtió en la protagonista de la segunda gira latina más taquillera de la historia. En la primera posesión se encuentra la gira de Luis Miguel de 2023-24, que recaudó 409,5 millones de dólares.

Billboard destaca especialmente la histórica serie de 12 conciertos en el Foro Sol de Ciudad de México. Al vender 780.000 entradas en toda su estadía, promedió 65.000 boletos por cada espectáculo.

SHAKIRA: «ES INCREÍBLE Y MOTIVADOR»

La cantante, que recibió la noticia del premio durante los ensayos para su concierto en Cali, dedicó el reconocimiento a su equipo de trabajo. Así pues, agradeció a los bailarines, banda y personal técnico por «trabajar tan duro como yo».

«Jamás pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría todos los estadios. Es increíble y motivador a la vez; siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque ya han pasado 30 años», afirmó Shakira.

La colombiana aseguró que es «alentador e inspirador» obtener un premio de estas características. «No ha sido fácil, trabajamos muchísimas horas para que todo fuera tan bueno como la gente se merece», agregó.

En medio de este exitoso momento, Shakira dejó claro que está enfocada en su familia y carrera. «Eso es todo lo que necesito: mis hijos, mis fans y mi música. Crear música me llena enormemente en este momento», concluyó.