VIRAL: Por primera vez captan en video a los dos hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula

Filtraron un video en el que se puede apreciar cómo lucen en la actualidad los hijos del cantante mexicano Luis Miguel y Aracely Arámbula, llamados Miguel y Daniel, quienes pasaron toda su vida fuera del ojo público.

El programa de farándula Ventaneando publicó la exclusiva las impactantes imágenes. Los hechos se dieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se vio a la artista Aracely Arámbula.

En el video se aprecia que los hijos estaban acompañando a su madre en el aeropuerto. Posteriormente, Miguel y Daniel se pierden de vista cuando el personal de la aerolínea los guió hacia un acceso privado para abordar sus vuelos.

Uno de los aspectos más destacables del video es el parecido que tiene Miguel con su padre. Mientras tanto, el rostro de Daniel no pudo ser mostrado en público porque se trata todavía de un menor de edad.

¿HACIA DÓNDE IBAN LOS HIJOS?

Aracely Arámbula fue abordada por la prensa en el aeropuerto, específicamente en los filtros de seguridad. «Me voy de vacaciones», se limitó a decir la actriz antes de irse hacia la puerta de abordaje.

Luis Miguel y Arámbula comenzaron su relación en 2005 y estuvieron juntos varios años, hasta la ruptura en 2009. Miguel, su primer hijo, llegó al mundo el 1 de enero de 2007, mientras que Daniel nació el 18 de diciembre de 2008.

A pesar de los problemas entre Luis Miguel y Aracely Arámbula, ambos han estado de acuerdo en mantener la privacidad de sus hijos. Incluso, los propios jóvenes se han negado en varias ocasiones a salir al ojo público, buscando preservar su intimidad.