¿Monster Inc. 3? Pixar estaría preparando secuelas de sus películas más exitosas, esto fue lo que se filtró

El estudio cinematográfico Pixar, parte de Walt Disney Studios, busca recuperar su puesto de liderazgo dentro del cine de animación y prepara secuelas de sus principales franquicias de las últimas décadas.

El director creativo de Pixar Studios, Pete Docter, formó parte de un perfil de The Wall Street Journal sobre la compañía. Entre sus declaraciones, destacó la confirmación de que una secuela de Monster Inc., una de sus principales franquicias, está en producción.

Docter, también director de la primera entrega de Monster Inc., dio el visto bueno a la tercera entrega de la franquicia. Todavía no hay detalles sobre quién dirigirá esta película o aspectos la trama, puesto que se mantienen en secreto.

FUTURO DE PIXAR

La confirmación de la producción de Monster Inc. 3 dejó claro que el cambio de paradigma dentro de Pixar. Tras algunos años de menor relevancia, el estudio busca impulsar la taquilla con éxitos previos.

Pixar confirmó hacer varios años la quinta entrega de Toy Story, retomando una de sus principales franquicias. La película llegará a los cines en junio de 2026, con Andrew Stanton como director.

Por si fuera poco, Pixar sigue apelando a sus principales éxitos y también avanza en la producción de Los Increíbles 3 y de Coco 2. A diferencia de Toy Story 5, no hay detalles sobre la fecha de estreno de ambas cintas.

Mientras tanto, Pixar intenta no dejaron de lado la producción de proyectos completamente originales como Gatto, que se estrenará en 2027. El objetivo es uno: crear nuevos universos e impulsar los antiguos para mantener la rentabilidad del estudio.