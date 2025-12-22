VIRAL: Osmel Sousa filtró por error la ubicación secreta de la dueña del Miss Universo que está prófuga de la justicia

El Zar de la Belleza, Osmel Sousa, confesó que en una ocasión reveló accidentalmente la ubicación de Anne Jakapong Jakrajutatip, la dueña del Miss Universo, que se encuentra prófuga de la justicia.

Durante una entrevista, Sousa reveló que todo inició durante un simulacro. «Nos dicen, no se asusten, va a sonar una alarma y usted cuando suene esa alarma se va por la escalera hacia abajo y en la calle le decimos lo que usted va a hacer. Entonces suena aquella alarma tan fuerte y todo el edificio, como de seis pisos, todo el mundo bajando por las escaleras. Cuando llegamos a la calle nos pusieron en fila de a 12, así como si fuéramos soldados».

«Digo yo, esto está muy interesante y a la que estaba detrás de mí le digo, tómame un video aquí de todo este grupo que está muy interesante y luego yo voy a hablar y voy a decir lo que vaya a decir. Después que lo hicimos le digo que me lo ponga en Instagram. Una muchacha que trabaja en ese edificio hizo todo eso», contó.

Sin embargo, al regresar al edificio le contarían a Sousa que en su video salió algo que no debía salir.

«Cuando llego a la oficina una de las directoras de allí llega corriendo y me dice ‘Osmel quita eso que pusiste, quítalo pronto’, yo le digo, quítalo qué, si ahí no pasa nada. ‘Sí, quítalo porque ahí apareció Anne y ella no debe salir’, y le digo, pero yo que voy a saber si Anne puede o no salir, porque a mí nadie me ha dicho cuál es el estatus de Anne aquí y le digo, bueno quítalo tú porque yo no sé quitar esto, entonces ella misma lo quitó y después ella no me saludó más nunca», reveló.

«Que culpa voy a tener yo que esta china de mierda esté prófuga de la justicia», concluyó entre risas el zar de la belleza.