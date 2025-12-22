Emotivo reencuentro: El video viral de Bad Bunny y J Balvin del que todos hablan

El artista puertorriqueño Bad Bunny cerró su gira mundial «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» en la Ciudad de México este 21 de diciembre con un emotivo reencuentro con el cantante colombiano, J Balvin, quien apareció por sorpresa.
Luego de un emocionante concierto, cuando todo parecía haber concluido, J Balvin salió a escena para interpretar «La Canción», junto con el Conejo Malo.
«Somos los hombres que estamos dando la cara, representando los latinos donde vayamos y te deseo lo mejor», dijo J Balvin, tras un fuerte abrazo con el puertorriqueño.
Posteriormente, Bad Bunny también le dedicó unas palabras al artista colombiano. «Gracias por esas palabras, sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo», respondió.
LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: ROBOTS BAILARINES SE ROBARON EL SHOW DURANTE CONCIERTO DEL CANTANTE CHINO WANG LEEHOM
«La gente no sabe, nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima, y que bueno que fue aquí en México», continuó Bad Bunny.
«Y de la misma manera, y como dice José, que represento a los latinos en el mundo entero, José lleva también ya muchos años representando a los latinos en el mundo entero y abriendo puertas para el género urbano, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano y mundial», añadió el puertorriqueño.
Bad Bunny y J Balvin cantando juntos “La Canción” en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/qM5Ac3k6kz
— Indie 505 (@Indie5051) December 22, 2025
Luego de estas emotivas palabras por parte de ambos cantantes, se despidieron cantando nuevamente después de mucho tiempo «Si tu novio te deja sola» y «Qué pretendes».
«Crecimos, maduramos y ay vamos», compartió en Instagram J Balvin, luciendo de espaldas la chaqueta frente a una bandera de Puerto Rico.