VIRAL | Nueva corona del Miss Universo es del venezolano George Wittels: «Me inspiré en las bodas de diamante»

El reconocido diseñador de joyas George Wittels hace historia al convertirse en el primer creador latinoamericano que diseña y confecciona la nueva corona oficial del Miss Universo, la pieza más ansiada por más de 120 candidatas de todo el mundo.

La información fue conocida por el crítico de certámenes de belleza, Edwin Morillo a través de su cuenta @lareinapepia en instagram

Bautizada con el nombre de «The Radiance of an Eternal Legacy» (que en español traduce «El resplandor de un legado eterno»), la joya es una creación exclusiva y especialmente diseñada para las bodas de diamante que celebra el certamen global en su edición número 75.

«Me inspiré en las bodas de diamante», reveló el artista venezolano sobre la conceptualización de su obra maestra.

Este acontecimiento representa un hito dentro del selecto universo de la belleza global. Con la creación de esta corona, Wittels no solo iguala la trayectoria de destacados diseñadores de joyas internacionales, sino que establece una marca sin precedentes: se consolida como el único diseñador de joyas que ha creado tres coronas de los principales certámenes de categoría Grand Slam, tras haber realizado anteriormente las emblemáticas joyas del Miss Grand International y del Miss Supranational.

Carrera impecable

Con una trayectoria ininterrumpida de 31 años dedicada al diseño de joyas de alta gama, George Wittels ha llevado el sello venezolano a las vitrinas y escenarios más exigentes del mundo. Ingeniero de profesión y autor del libro «Yo mesías», el creativo ha sabido fusionar la precisión técnica con una sensibilidad artística única para crear joyas imperecederas que han coronado a las mujeres más hermosas e influyentes de Venezuela y el mundo.

Su catálogo incluye la conceptualización de valiosas piezas de autor, bodas de ensueño, accesorios de alfombra roja y tiaras de colección que destacan por el uso de gemas finas, metales nobles y un meticuloso trabajo artesanal hecho a mano. Su firma se ha transformado en un referente de elegancia, imponiendo estándares estéticos que hoy marcan pauta en la industria del lujo internacional.

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