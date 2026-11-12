Clara Vegas se robó las miradas en el Miss Universo: Así fue la espectacular pasarela en su primer evento

El 11 de noviembre de 2026, la representante de Venezuela, Clara Vegas Goetz, se robó las miradas durante el desfile oficial de bienvenida del Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

A lo largo del recorrido por las calles de Aguadilla, Clara saludó con entusiasmo a los fanáticos, luciendo su banda oficial y proyectando gran seguridad y carisma frente a las cámaras y la prensa internacional.

Con esta primera gran aparición, la venezolana dejó claro que llega pisando fuerte desde el arranque de la competencia.

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«Lo estoy pasando como nunca gracias a Puerto Rico y la increíble organización de Miss Universo. Qué emoción seguir celebrando el 75º aniversario de una organización tan emblemática», dijo.

«Cada día se convierte en un mundo lleno de ritmo y alegría cuando vives desde la gratitud y la dicha», añadió la venezolana.

EL EVENTO

Este evento marca el arranque oficial de las actividades con público de la edición número 75 del certamen.

Fue una de sus grandes apariciones frente a la multitud al realizar su primera pasarela. Sin duda, un comienzo prometedor que ilusiona a todo un país.

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Los fanáticos no dudaron de darle el apoyo, «La octava nos está respirando en la nuca», dijo una persona.

Mientras otro usuario acotó: «Yo te amé desde que te vi sentada en la silla de la Shirley, ese día sabía que serías Miss Venezuela».