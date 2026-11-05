VIRAL: Miss Paraguay recibió ola de críticas tras de pedir ayuda para ir al Miss International, se quedó sin ahorros por crisis financiera del país

La modelo Verónica Ocampos, Miss International Paraguay 2026, recibió una ola de críticas por pedir ayuda económica para ir al Miss International, luego de que se quedara sin ahorros por la severa crisis financiera que vive el país sudamericano.

Ocampos hizo una publicación en Instagram en donde pedía disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por su petición de ayuda. «Recibí muchísimos comentarios ofensivos acerca de mi persona, de mi cuerpo, mujeres insultándome, atacándome, humillándome», afirmó la joven, notablemente afectada.

«Perdón que me quiebre, pero realmente soy una persona real y con sentimientos, y siempre me mostré así en redes con ustedes en todo momento. Quiero que quede muy claro que jamás fue mi intención minimizarlos que estábamos sufriendo», dijo Ocampos.

La joven explicó que se vio «desesperada» por la situación y apeló a la «solidaridad de las empresas». «Yo no pretendía que nadie me regalase absolutamente nada. Sé que muchísimas familias están pasando necesidades», añadió.

Ocampos aseguró que pretendía viajar a Tokio, donde se hará el concurso, para denunciar el ciberbullying. «Qué triste que yo iba a ir a Japón a presentar este proyecto y que en mi propio país haya recibido tantos ataques», acotó la joven.

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OCAMPOS NO IRÁ A JAPÓN

Una vez pidió disculpas a quienes «malinterpretaron mis palabras» y se solidarizó con las familias afectadas por la crisis, Ocampo confesó que «tomó una de las decisiones más difíciles»: no acudir al concurso de belleza.

«Ante esta situación que escapa completamente de mis manos, decido quedarme, decido no ir a Japón, decido no ir a representar a Paraguay», dijo Ocampos. «Mi sueño era dejar nuestra bandera en alto», agregó. También agradeció a las personas que le brindaron su apoyo.

El escándalo estalló luego de que Ocampos publicara un video pidiendo ayuda para financiar su viaje al Japón. «Así como muchísimas otras personas fueron afectadas, me encuentro en una situación super delicada», indicó sobre la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank.

Ocampos afirmó que tenía ahorros, pero, al igual que otros miles de paraguayos, los perdió con la intervención bancaria. «Vengo acá porque no quiero tirar la toalla, no quiero agarrar, desistir y no irme. Quiero batallar hasta lo último», apuntó.

La modelo pidió el apoyo de empresas, ofreciendo creación de contenidos tras su regreso a Paraguay. Reconociendo que todo se daba «sobre la marcha», confesó que «no sabía qué hacer» y no tuvo más opción que acudir a las redes sociales.

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En medio de la crisis que vive Paraguay, las declaraciones Ocampos no fueron del agrado de los internautas. Miles de ellos criticaron a la modelo, acusándola de no «importarle» la situación de los afectados.

Ocampos no abordó este jueves el vuelo hacia Japón. Igualmente, el concurso de belleza se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre y se desconoce si Paraguay enviará un reemplazo.