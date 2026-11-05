Declararon culpable al actor Russell Brand por violación y otros delitos: ¿Cuántos años podría estar en la cárcel?

El jurado del Tribunal de la Corona de Southwark en Londres declaró culpable al comediante y actor Russell Brand de un cargo de violación y tres agresiones sexuales.

Con esto se cierra una parte central de un juicio muy mediático basado en denuncias sobre abusos cometidos entre 1999 y 2009.

Tas anunciarse la decisión del jurado, el juez dictó el ingreso inmediato de Russell Brand a la cárcel, advirtiéndole que la pena definitiva que recibirá será severa.

La cantidad exacta de años que pasará tras las rejas se dará a conocer de manera oficial el próximo lunes, 9 de noviembre. Aunque el jurado decidió absolverlo de otros tres cargos que incluían dos presuntas violaciones y un intento de agresión.

LAS ACUSACIONES DE LAS VÍCTIMAS

Las acusaciones se hicieron públicas principalmente a raíz de un reportaje de investigación periodística en 2023.

Durante el proceso legal, Brand sostuvo que sus relaciones siempre fueron consensuadas, pero los testimonios y las pruebas presentadas en la corte terminaron por incriminarlo.

En el Reino Unido, una condena por violación es hasta 19 años de prisión, incluso, cadena perpetua, dependiendo de la gravedad del delito.

En resumen, este veredicto no solo desmantela la impunidad que pareció protegerlo durante décadas, sino que valida la valentía de las víctimas que decidieron romper el silencio a pesar de lo mediático.