VIRAL: Miss Internacional 2023 Andrea Rubio anunció su compromiso, Juan Pablo Palacios le pidió matrimonio en Praga

Andrea Rubio, miss Internacional 2023, se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas tras compartir el emotivo momento en el que su pareja, el deportista Juan Pablo Palacios, le pidió matrimonio en la ciudad de Praga, en República Checa.

La modelo y también comunicadora anunció su compromiso matrimonial en una publicación conjunta en Instagram, que rápidamente generó una ola de reacciones y felicitaciones por parte de sus seguidores y figuras del entretenimiento.

El romántico momento ocurrió en la capital checa, donde la pareja disfrutaba de una vista panorámica bajo el sol. En el video difundido, se constata cuando Palacios sorprendió a Rubio al sacar un anillo de compromiso, arrodillarse y hacer la propuesta, mientras los testigos celebraban con aplausos.

Visiblemente emocionada, la exreina de belleza aceptó sin dudar la propuesta con un «obvio que sí, mi vida», según se observó en el corto audiovisual.

La pareja, ahora comprometida, mantiene su noviazgo desde julio de 2023.

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Como se sabe, luego de su paso por el Miss Venezuela 2022, en el que representó al estado Portuguesa, y su triunfo en el Miss Internacional 2023, celebrado en Tokio, con el cual trajo la novena corona al país, Rubio potenció masivamente su presencia en las redes sociales, en especial, en TikTok.

«Ya quiero ver esa bodaaaa… ese vestido será soñado», «Qué cuchiiiiiiiiiiiissssssssss. Felicidades, Andre!!!»,»Jajjajjaja tan tú ese video!!!!», «Que bella Andrea! Soy el pelo, el grito, el brinco, el «ay Dios» que bellooos son… felicidades queen!», fueron algunas de las reacciones de los seguidores de Rubio.