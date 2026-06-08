VIDEO: La inesperada reacción de Marc Anthony y Nadia Ferreira por la torta de su baby shower hecha por un repostero venezolano

La reacción del cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira por la torta de su baby shower se volvió viral durante las últimas horas en redes sociales, luego de darse a conocer la creativa propuesta del reconocido repostero venezolano Javier Azócar, quien fuera el encargado de elaborar la pieza principal del exclusivo evento celebrado en Miami (EEUU).

«¡No me jodas!», esa fue la primera reacción de Anthony cuando vio la torta, precisó el mismo Azocar a través de su cuenta de la red social Instagram.

«Lo máximo, exquisito, quiero más», comentó el artista cuando le preguntaron su opinión sobre la creación elaborada por el venezolano.

«Y cuando descubrió que además era completamente comestible, la sorpresa fue todavía mayor. Minutos después, mientras cortaban el pastel, los invitados aplaudían, Lele Pons repetía que no podía creer que aquello fuera un pastel y Nadia Ferreira sonreía viendo cómo todo cobraba vida», relató el repostero.

Y destacó: «Son momentos que ningún artista olvida. Porque al final no se trata solamente de hacer algo bonito. Se trata de crear una emoción tan fuerte que, por unos segundos, deje a las personas sin palabras. Para el baby shower de Marc Anthony y Nadia Ferreira viajamos desde París hasta Miami exclusivamente para crear esta experiencia dulce de principio a fin».

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DETALLES DE LA TORTA VIRAL

La torta formó parte de la celebración por la llegada del segundo hijo de la pareja. Azócar, conocido en redes sociales como “Lumas Cake”, diseñó una estructura inspirada en la temática infantil, con detalles de coche de bebé, osos de peluche, flores y tonos suaves que armonizaban con el ambiente del evento.

El creador de la pieza central es un zuliano, comunicador social de formación y con estudios de posgrado en marketing en la Universidad de la Sorbona, en Francia.

Su carrera en la repostería artística se ha desarrollado durante más de 15 años bajo la marca Luma’s Cake, consolidando un estilo caracterizado por diseños detallados y propuestas contemporáneas.