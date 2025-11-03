VIRAL: Miss Estonia llegó al Miss Universe 2025 convertida en una “muñeca humana” y generó debate en redes

La Miss Estonia, Brigitta Schaback, captó la atención mundial al llegar al Miss Universe 2025, con una presentación tan creativa como simbólica, viajó convertida en una “muñeca de carne y hueso”, dentro de una caja transparente que simulaba un empaque de juguete.

Antes de partir hacia Asia, Schaback compartió en su cuenta de Instagram un video y varias fotografías en las que aparece inmóvil dentro de la caja, mientras era transportada en la parte trasera de una camioneta.

“Miss Universe Estonia 2025 ya está oficialmente en tránsito rumbo a Tailandia. Con más de 16 horas de vuelo por delante, el tesoro nacional de Estonia tenía que viajar de la forma más segura posible: ¡ni un rasguño!”, escribió con humor la modelo y activista.

La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, en donde varios usuarios aprovecharon la oportunidad para dejarle varios comentarios de apoyo y destacar la belleza y creatividad de la modelo.

En las imágenes, la Miss Estonia luce un vestido azul rey con mangas esculturales, su banda y corona oficiales, además de un peinado en media coleta que realza su estilo elegante y natural.

Su compatriota Valeria Vasilieva, Miss Universe Estonia 2024, también participó en la puesta en escena, acompañando a Brigitta hasta el aeropuerto y documentando el momento.

“Alguien por favor llame a DHL. ¡Miss Universe está a punto de recibir su paquete más emblemático directamente de Estonia! Dijeron ‘manéjese con cuidado’, así que lo tomé en serio”, bromeó Schaback en otro de sus mensajes, en el que agradeció el apoyo de su equipo y expresó su emoción por representar a su país en el escenario internacional.

Tras la divertida performance, la reina salió de su “empaque” para abordar el vuelo rumbo a Tailandia.

“¡Con el corazón lleno de orgullo, Miss Universe Estonia comienza su increíble aventura! Llevando la esencia de Estonia al mundo, Brigitta se embarca en una aventura inolvidable para representar a nuestra nación en el escenario internacional. ¡Gracias a todos por su apoyo incondicional y a nuestro increíble equipo que lo hizo posible!”, escribió junto a una imagen sosteniendo la bandera nacional y rodeada de maletas.

El certamen de Miss Universo 2025 está programado para celebrarse el 21 de noviembre en Tailandia, donde se espera la participación de candidatas de todo el mundo.