La polémica que se armó entre La Divaza y un policía al intentar tomarse una foto en el Museo Soumaya en México

El influencer venezolano Pedro Luis João Figueira Álvarez, mejor conocido como “La Divaza”, decidió disfrazarse como la ‘Bruja buena del Sur’ de la película Wicked a propósito de Halloween.

Incluso decidió ir al famoso Museo Soumaya en México para realizar una sesión de fotos, pero un policía se apersonó al lugar para impedir que las sacara.

«Los influencers para subir las fotos a redes sociales necesitan sacar un permiso», le dijo el funcionario.

Ante esto La Divaza le aseguró al policía que todos se toman fotos a las afueras del museo. Sin embargo, el hombre no le permitió hacerlo y el venezolano terminó siendo «expulsado» del lugar, según reseñó en sus redes sociales.

Tras viralizarse el video, las propias autoridades del Museo Soumaya emitieron un comunicado.

«En el Museo Soumaya celebramos la diversidad y la libertad de expresión. Lamentamos que un policía ajeno al museo impidiera que te tomaras una foto en las escaleras de nuestra sede en Plaza Carso. En nuestros cuatro espacios (dentro y fuera), todas, todos, todes pueden capturar sus momentos sin restricciones. Ya tomamos medidas y los esperamos pronto», expresó.

Asimismo, Alfonso Miranda, director del Soumaya, le ofreció una disculpa a La Divaza por lo ocurrido.

«Por ningún motivo están prohibidas las fotografías. No es nuestro criterio y reafirmaremos con el personal externo de seguridad. Es inadmisible lo sucedido. Reitero mis disculpas y si cabe invitarlas, invitarlos, invitarles a volver», señaló.