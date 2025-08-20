VIRAL: Los explosivos comentarios de Alicia Machado sobre su antiguo romance con Ricardo Arjona

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, se encuentra envuelta en una nueva polémica tras hacer unos explosivos comentarios sobre el amorío que tuvo con el cantante Ricardo Arjona hace varias décadas.

Machado confesó hace un tiempo que tuvo un romance con Ricardo Arjona durante ocho años. Los fanáticos no tardaron en dilucidar que el amorío comenzó en los años 90, cuando el cantante estaba casado con Leslie Torres, la madre de dos de sus hijos.

La ex reina de belleza había hablado en varias ocasiones al respecto, pero dejó clara su postura en el pódcast ChingonaMente. «Sí, anduve con un tipo casado. ¿Y? El casado era él. No yo», sentenció Machado.

«Lo que yo digo es, ¿por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció?», sentenció la presentadora de 48 años.

MACHADO: BUSCAN DAÑAR MI REPUTACIÓN

Después de que el amorío salió a la luz, Machado fue centro de críticas por parte de miles de personas. Para la Miss Venezuela 1995, se trataba de un plan para dañar su reputación al decir que «estuvo con un hombre casado».

«(Arjoja) volvía, me pedía perdón y decía que la había dejado, que se iba a divorciar, que él estaba separado. Que no era verdad, que nunca había estado casado con nadie. ¿Por qué no le preguntan a él por qué decía todo eso?», añadió Machado.

La venezolana recordó que ella tenía 19 años cuando comenzó el romance, mientras que Ricardo Arjona tenía 40. «Siempre se quita la edad», acotó Machado, quien criticó que se ignore el contexto de lo ocurrido.

Respecto a estas épocas, Machado recordó que tenía un grupo con estrellas de la talla de Sofía Vergara, Shakira y Daisy Fuentes. «Anduve con un cantante famoso. En ese momento yo era más famosa que él», sentenció.

La primera vez que Machado habló sobre su romance con Arjona fue en agosto de 2022, tras ganar La Casa de los Famosos. En su momento, aseguró que se trató de una relación «seria», pero al cantante no le gustaba que hablara sobre el tema.