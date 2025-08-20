«Usar esta banda es un honor»: Miss Palestina competirá por primera vez en Miss Universo

La Organización Miss Universo confirmó que Palestina competirá por primera vez en el concurso de belleza que se celebrará en noviembre de este año.

En ese sentido, indicó que Palestina estará representada por Nadeen Ayoub.

«La Organización Miss Universo da la bienvenida con orgullo a las delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres. La Sra. Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma», comentó.

Con su ingreso al certamen de belleza, Ayoub se unirá a competidoras de más de 130 países.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a Ayoub al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina, junto a concursantes de todo el mundo”, señaló la Organización Miss Universo en un comunicado.

LAS PALABRAS DE MISS PALESTINA

Ayoub, quien fue coronada Miss Palestina en 2022, expresó que está muy feliz de poder representar al país en el Miss Universo.

«Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver», indicó.

Destacó que «somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que perdura a través de nosotros».

«Usar esta banda es un honor y una responsabilidad. Lleva el peso de generaciones, los sueños de nuestras hijas, y la fuerza de una patria que sigue de pie con gracia. Esto es para cada palestino que se levanta a pesar de las adversidades. Para cada niño que merece una vida de paz, dignidad y posibilidad.

Camino contigo. Hablo por ti. Llevo a Palestina en mi corazón y a través de cada etapa que paso», manifestó.