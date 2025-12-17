VIRAL: Los Backstreet Boys grabaron nueva versión de su tema ‘I Want It That Way’, a 26 años de su lanzamiento

La banda estadounidense Backstreet Boys recreó su emblemático tema I Want It That Way en redes sociales con motivo de los 26 años de su lanzamiento.

En el clip subido este 15 de diciembre aparecen Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson tan radiantes como siembre, recreando uno de los mayores éxitos de su carrera.

La agrupación replicó varias de las escenas originales del video original que tuvo un gran impacto cultural que tuvo la canción a finales de los años 90.

Los cantantes de los Backstreet Boys mantuvieron la estética y algunos de los pasos que transformaron al tema en un ícono de la música pop.

Sin embargo, este relanzamiento no es casualidad, sino que forma parte de una estrategia comunicacional de la banda de cara a una serie de shows que realizarán en Las Vegas, Estados Unidos, donde presentarán un recorrido por sus grandes éxitos, las cuales están agotadas, según informaron.

«Para celebrarlo, estamos lanzando un vídeo musical vertical muy especial de 2025 para «I Want It That Way! Estábamos en el set de nuestra producción promocional de la gira y empezamos a sentir realmente realmente que nostalgia de 1999 estando frente a este avión en una percha de avión en nuestro armario todo blanco y decidimos intentar capturar esta actuación en una sola toma al final de 2 días muy largos de rodaje. ¡Creo que salió bastante mágico!», indicaron