Trabajadoras sexuales, vida en la calle y adicciones: La perturbadora vida del hijo de Rob Reiner, autor del doble homicidio

«Un chico que conocí en rehabilitación me dijo que se podía hacer [contactar a una trabajadora sexual por internet]. Así fue como lo intenté», indicó en aquel momento el ahora delincuente.

«La llamé y la tarifa que pidió fue de 200 dólares», afirmó.

Durante el podcast no tuvo problemas en dar detalles sobre el encuentro. «No sabía cómo funcionaba. Intenté besarla y ella no lo permitió. No era una mujer atractiva, pero yo era joven y pensaba que esto era increíble. Duré 15 segundos. Me sentí mal, pero igualmente pensé que era genial», reconoció.

A pesar de lo breve del primer encuentro, posteriormente consiguió más dinero y contactó a la misma mujer.

«Nunca supe su nombre y nunca pregunté nada personal. Estaba extremadamente drogado, pero igual lo habría hecho aunque hubiera estado sobrio», continuó.

PROBLEMAS CON LAS DROGAS

En el podcast también reveló que comenzó a experimentar con drogas durante la adolescencia, registrando su primer ingreso a un centro de tratamiento cuando tenía 15 años.

Además, esto lo llevó a estar en situación de calle en varias ocasiones y en diversos estados de Estados Unidos. «Fui indigente en Maine, en Nueva Jersey y en Texas. Dormí en la calle durante noches y semanas».

Durante toda su juventud tuvo múltiples recaídas por lo que registró 17 internamientos en rehabilitación hasta alcanzar un periodo de sobriedad sostenida.

Incluso, esta situación llevó a su padre a escribir la película Being Charlie, estrenada en 2015.

La ficción explora la relación de un joven con problemas de adicción y su padre, roles encarnados en pantalla por Cary Elwes y Nick Robinson.

Durante el ciclo de promoción de la película, Rob Reiner comentó que el proceso creativo generó un mayor entendimiento y acercamiento con su hijo.

No obstante, lejos de mejorar la situación familiar, Nick indicó que la exposición pública del conflicto le resultaba abrumadora.

Desde el pasado domingo Nick Reiner se encuentra detenido por el homicidio de sus padres, sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles.