VIRAL: La sorpresiva aparición de Katy Perry junto al actor exministro Justin Trudeau en Davos 2026

La cantante estadounidense Katy Perry acompañó a su novio, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, robándose las miradas de la prensa.

En redes sociales se viralizaron las imágenes de Perry y Trudeau en Davos. En varias fotografías se les pueden tomados de las manos, mientras que en los videos se aprecia al político canadiense saludando a varias personas.

Mientras que mandatarios de la talla de Donald Trump, Javier Milei o Emmanuel Macron hablaban ante decenas de figuras políticas y económicas, Perry y Trudeau se robaron los focos por un instante.

📌 KATY PERRY acompaña al ex primer ministro JUSTIN TRUDEAU en el foro económico de #Davos26 en Suiza La pareja del año sigue captando todas las cámaras en el Foro Económico Mundial. Vestida con elegancia minimalista y una seguridad que parecía natural, Katy no necesitó… pic.twitter.com/6IAWDk8nW7 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 20, 2026



Perry cargaba un conjunto de dos piezas de color beige, mientras que Trudeau llevaba un elegante traje azul marino. La inesperada presencia de la cantante ganó la atención de varias personalidades presentes.

EL DISCURSO DE TRUDEAU

Trudeau brindó un discurso sobre la agitación global, mientras que alertaba de la «retirada de una de las democracias más fuertes del mundo». Perry, mientras tanto, lo escuchaba y apoyaba en todo momento.

La cantante permaneció sonriente y atenta desde su asiento. Medios especializados indicaron que Perry se notaba orgullosa del papel que estaba cumpliendo su pareja, resaltando el valor de la diplomacia en los momentos de crisis.

Las primeras especulaciones comenzaron a finales de julio, cuando Trudeau asistió al concierto de Katy Perry en Montreal, Canadá. En diciembre, viajaron juntos a Japón, en donde almorzaron junto al ex primer ministro, Fumio Kishida, y su esposa.