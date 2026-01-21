Hilary Duff regresó a los escenarios tras años de ausencia y así interpretó la canción de la famosa película de Lizzie McGuire

La cantante y actriz Hilary Duff regresó a los escenarios tras varios años de ausencia en una gira de formato íntimo que comenzó en Londres.

La misma continuará con fechas programadas en Toronto, Brooklyn y Los Ángeles e incluirá tanto temas clásicos de su trayectoria como canciones inéditas pertenecientes a su nuevo disco.

Duff es recordada por su papel de Lizzie McGuire en la exitosa serie de Disney y precisamente durante su primer show cantó «What Dreams Are Made Of», el famoso tema que Lizzie canta durante su visita a Roma.

Incluso la emoción entre el público se notó ya que este es uno de sus mayores éxitos. Además, recuerda la película que se estrenó hace más de 20 años y con la que muchos crecieron.

Durante el lanzamiento de su gira en Londres, su primer concierto desde 2015 Hilary Duff interpretó “What Dreams Are Made of”.

Un sueño hecho realidad para toda una generación. 💫🎤

¿Quién más sigue cantándola como si fuera 2003? CC: rollingstone pic.twitter.com/XnV6TX9Edg — EstiloDF (@EstiloDF) January 20, 2026

HILARY DUFF REGRESA A LA MÚSICA

Hilary Duff ya tiene nueva discográfica, nuevo álbum de estudio y algunos conciertos exclusivos para luego publicar su nuevo disco: Luck… or Something. El álbum está previsto que llegue a las plataformas el próximo 20 de febrero, bajo el sello Atlantic Records.

La cantante ha adelantado ya los singles Mature y Roommates, y aseguró que reflejan una versión más madura y personal de su sonido pop clásico.