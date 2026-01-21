Caraota Show

Hilary Duff regresó a los escenarios tras años de ausencia y así interpretó la canción de la famosa película de Lizzie McGuire

La cantante y actriz Hilary Duff regresó a los escenarios tras varios años de ausencia en una gira de formato íntimo que comenzó en Londres.

La misma continuará con fechas programadas en Toronto, Brooklyn y Los Ángeles e incluirá tanto temas clásicos de su trayectoria como canciones inéditas pertenecientes a su nuevo disco.

Duff es recordada por su papel de Lizzie McGuire en la exitosa serie de Disney y precisamente durante su primer show cantó «What Dreams Are Made Of», el famoso tema que Lizzie canta durante su visita a Roma.

Incluso la emoción entre el público se notó ya que este es uno de sus mayores éxitos. Además, recuerda la película que se estrenó hace más de 20 años y con la que muchos crecieron.

HILARY DUFF REGRESA A LA MÚSICA 

Hilary Duff ya tiene nueva discográfica, nuevo álbum de estudio y algunos conciertos exclusivos para luego publicar su nuevo disco: Luck… or Something. El álbum está previsto que llegue a las plataformas el próximo 20 de febrero, bajo el sello Atlantic Records.

La cantante ha adelantado ya los singles Mature y Roommates, y aseguró que reflejan una versión más madura y personal de su sonido pop clásico.

