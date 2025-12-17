VIRAL: La reacción de Shakira al ver a una niña venezolana tocando el violín en Buenos Aires

Una niña venezolana de tan solo 10 años sorprendió a la cantante colombiana Shakira con una majestuosa interpretación con el violín durante la visita de la barranquillera a Argentina.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como Shakira quedó impresionada por el talento de la pequeña migrante. Durante su breve toque, la pequeña interpretó con su violín Waka Waka así como Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66.

«Es muy difícil el violín y tocas muy bien, felicidades. A ver si un día me acompañas en el escenario tocando el violín», le dijo Shakira a través de una reja.

No obstante, el momento se volvió mucho más emotivo cuando la colombiana pidió a la niña que se acercara y le dio un sentido abrazo ante la ovación de todos los presentes. Además, para cerrar con broche de oro le firmó el violín.

La talentosa niña se llama Sol Arianna Escalante Vargas y aunque vive en Buenos Aires, Argentina, nació en Venezuela. Desde pequeña ha soñado llevar el tricolor venezolano a los grandes escenarios con el talento de su violín.

“Que no dejen de luchar por sus sueños, siempre se puede brillar”, comentó la pequeña niña tras el encuentro.