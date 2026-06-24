VIRAL | La reacción de Shakira a la hazaña de Messi en el Mundial: así fue su emotiva felicitación

La cantante colombiana Shakira no pudo evitar reaccionar ante otra jornada histórica del argentino Lionel Messi, quien se convirtió en el goleador histórico de los mundiales, tras la victoria este lunes de su selección sobre Austria (2-0).

Por medio de su cuenta en Instagram, Shakira destacó el desempeño del capitán argentino, quien firmó una actuación decisiva con dos goles, los cuales les sivieron a Argentina para la clasificación del equipo a la siguiente fase.

«Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos», escribió la cantante colombiana en sus redes sociales. «Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!», agregó en una de sus historias en dicha plataforma.

Shakira siguió el encuentro desde un palco del estadio de Dallas junto a sus hijos Milan y Sasha, donde celebró el ambiente del partido y la clasificación argentina.

Tras el pitazo final realizó dicha publicación, la cual acompañó con una imagen de Messi festejando. Como era de esperarse, la reacción de la cantante no pasó inadvertida, especialmente porque ella es la intérprete de la canción oficial del torneo, «Dai Dai», presentada durante la ceremonia inaugural de esta Copa del Mundo 2026.

UN MESSI PARA LA HISTORIA

En lo deportivo, el partido tuvo momentos de tensión para el capitán argentino, quien falló un penal al inicio del encuentro ante Austria, pero logró recuperarse con dos goles decisivos en los minutos 38 y en el tramo final (90+5).

Con esa actuación, Messi alcanzó un nuevo registro histórico al convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Con este resultado, Argentina cerrará la fase de grupos del Grupo J el próximo sábado frente a Jordania, ya con la clasificación asegurada y con Messi como principal figura del torneo.