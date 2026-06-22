VIDEO VIRAL: la reacción de Shakira al ser enfocada con sus hijos durante el partido de Argentina – Austria en el Mundial

Shakira protagonizó uno de los momentos más comentados en lo que va de Mundial 2026, tras ser captada este lunes, 22 de junio, en las tribunas del estadio de Dallas, en Texas (EEUU), durante el partido entre Argentina y Austria (2-0).

La cantante colombiana, quien asistió al encuentro junto a sus hijos Milan y Sasha, reaccionó con naturalidad al verse en pantalla y su gesto se volvió viral en redes sociales en cuestión de segundos.

Como se constató en las imágenes de televisión, Shakira se encontraba en uno de los palcos cuando las cámaras de la transmisión oficial la enfocaron y su imagen apareció también en la pantalla gigante del estadio.

Al notar que era seguida por la atención del público, sonrió y saludó brevemente elevando sus manos. Luego, sentada junto a sus hijos, la cantante siguió el desarrollo del partido.

🔊 @Shakira receives a warm welcome from fans at the Argentina-Austria match pic.twitter.com/524MPfZ2wJ — FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026

TESTIGO DE OTRA HAZAÑA DE MESSI

La presencia de la cantante coincidió con una jornada memorable para la selección argentina y para Lionel Messi. El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 2-0 a Austria con una actuación decisiva del capitán argentino, que firmó un doblete.

Messi abrió el marcador tras tomar revancha de un penal fallado y luego sentenció el triunfo albiceleste con su segundo gol. Con esas anotaciones alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo. Así se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo y sumando otro récord a su laureada trayectoria.