VIRAL: La emotiva reacción de Olga Tañón al recibir su «cédula» venezolana

La merenguera puertorriqueña Olga Tañón no pudo ocultar su felicidad al recibir una cédula venezolana simbólica de manos de la artista criolla Karina Freites, conocida popularmente en las plataformas digitales como «La chama que pinta billetes».

La «Mujer de Fuego» congregó a una multitud de venezolanos durante su reciente concierto en el Teatro Grand Rex de Argentina el pasado 2 de abril. En un encuentro privado tras bastidores, la artista plástica entregó a la intérprete el documento ficticio y una pintura detallada de su rostro plasmada sobre un billete.

Olga Tañón reaccionó conmovida ante el gesto y agradeció profundamente a la creadora y a todo el pueblo de Venezuela por adoptarla con tanto afecto desde hace décadas. A pesar de que la identificación carece de validez legal, el regalo representa el deseo de los ciudadanos criollos de considerar a la artista como una compatriota más.

La querida artista celebró dando pequeños saltos y le dijo a la artista venezolana: «Me diste lo que me faltaba».

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Constantemente, Tañón ha reafirmado su respeto por el público venezolano en cada entrevista, admitiendo que su exitosa trayectoria musical le debe mucho al apoyo de la nación caribeña.

La cantante integra la cultura del país en su vida cotidiana y suele compartir videos en sus redes sociales cocinando arepas para su familia. Además, durante el espectáculo en Buenos Aires, la intérprete pausó su repertorio para celebrar la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol ocurrida el pasado 17 de marzo.

«¡Somos campeones, Venezuela!», exclamó la artista antes de entonar una canción tradicional que cientos de fanáticos corearon a todo pulmón en el recinto argentino.

Finalmente, la estrella puertorriqueña solicitó un estruendoso aplauso para homenajear a los asistentes y sellar una noche cargada de nostalgia y hermandad latinoamericana.