VIRAL: La emotiva historia de ‘Quito’, el perrito que conquistó al equipo de Shakira y se unió a la gira mundial

En medio de la exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira ha salido a la luz la emotiva historia de ‘Quito’, un cachorro al que le cambió la vida luego de que lo adoptara uno de los integrantes del equipo de la colombiana.

La historia la protagonizó en parte Carson Daniels, diseñador de espectáculos láser y miembro del crew. Tras el arribo de la gira a Ecuador, el equipo estaba agotado por el ritmo de trabajo que representa un tour de tal magnitud, por lo que la Fundación Acción Animal Ecuador decidió llevarles a varios perritos para que compartieran con los trabajadores y les dieran un rato de desconexión entre juegos y risas con los asistentes, bailarinas, sonidistas, entre otros.

Sin embargo, el carisma de este pequeño cachorro de pelaje blanco hizo que rápidamente se convirtiera en el favorito del equipo. Cuando iba a culminar la visita, Daniels tomó la decisión de adoptarlo y lo bautizó como ‘Quito’, en honor a la ciudad donde lo conoció.

Desde entonces, el perrito se sumó a la gira en Ecuador y acompañó al equipo de Shakira entre ensayos y desplazamientos.

«Esta gira ha estado llena de altibajos emocionales, pero la vida siempre encuentra una manera de traer algo de luz», escribió Daniels en sus redes.

Sin embargo, tras culminar sus compromisos en Ecuador está previsto que regresen a Estados Unidos por lo que la organización Animal Travel está llevando a cabo los trámites para que ‘Quito’ empiece su nueva vida en este país.

«Ha tocado a todos en la gira de la misma manera», contó Daniels, quien agradeció a los voluntarios por todo el trabajo que están haciendo para que se lleve a cabo el reencuentro, esta vez en los Estados Unidos.

Mientras tanto Acción Animal Ecuador destacó la importancia de este tipo de historias y cómo pueden motivar para que más personas se sigan sumando a iniciativas de adopción y protección a los animales sin hogar. «Cuando somos equipo, logramos cosas grandes».

Asimismo, resaltó como han podido mostrar el trabajo que hacen a diario con perros en situación de calle. «Un animal no es un regalo ni un accesorio de temporada, es un compromiso para toda la vida».