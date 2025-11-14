Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz arrasaron en los Latin Grammy: Esta es la lista de ganadores

Bad Bunny se convirtió en el rey de la noche en los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo la noche de este jueves en Las Vegas, Nevada.
El cantante puertorriqueño ganó el premio a álbum del año por «Debí tirar más fotos», además de otros cuatro gramófonos.
«Hay muchas maneras de hacer patria y defender nuestra tierra, nosotros escogemos la música», dijo.
Asimismo, Karol G ganó el premio a canción del año por su exitoso tema «Si antes te hubiera conocido».
Mientras, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año.
Además, el cantante español Raphael recibió el premio de “Persona del año 2025” en reconocimiento a sus más de seis décadas de carrera.
ESTA ES LA LISTA DE GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY
- Álbum del año: Bad Bunny – “Debí tirar más fotos”
- Canción del año: Karol G – “Si antes te hubiera conocido”
- Grabación del año: Alejandro Sanz – “Palmeras en el jardín”
- Mejor nuevo artista: Paloma Morphy
- Mejor canción pop: Ca7riel & Paco Amoroso – “El día del amigo”
- Mejor Interpretación de reggaetón: Bad Bunny – “Voy a llevarte pa’ PR”
- Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny – “Debí tirar más fotos”
- Mejor álbum de salsa: Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta – “Fotografías”
- Mejor álbum de cumbia/vallenato: Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella – “El último baile”
- Mejor álbum de merengue/bachata: Eddy Herrera – “Novato apostador”
- Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Christian Nodal – “¿Quién + como yo?”
- Mejor álbum de banda: Julión Álvarez y su Norteño Banda – “42 18”
- Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido – “Bobby Pulido & friends una tuya y una mía (Vol. 1 / En vivo)”
- Mejor álbum de música norteña: Los Tigres del Norte – “La lotería”
- Mejor interpretación de música electrónica latina: Rawayana & Akapellah – “Veneka”
- Mejor álbum de música mexicana contemporánea: Carín León – “Palabra de to’s (seca)”
- Mejor canción regional: Los Tigres del Norte – “La lotería”
- Mejor álbum de pop contemporáneo: Alejandro Sanz – “¿Y ahora qué?”
- Mejor álbum de pop tradicional: Andrés Cepeda – “Bogotá”
- Mejor canción de rap/hip hop: Trueno – “Fresh”
- Mejor interpretación urbana/fusión urbana: Bad Bunny – “DTMF”.
- Mejor álbum tropical contemporáneo: Puerto Candelaria – “Fiesta candelaria”
- Mejor canción tropical: Karol G – “Si antes te hubiera conocido”.
- Mejor álbum de rock: Fito Páez – “Novela”
- Mejor canción de rock: Fito Páez – “Sale el sol” y Renee – “La torre”
- Mejor álbum de pop/rock: Morat – “Ya es mañana”
- Mejor canción de pop/rock: Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres fabulosos”
- Mejor canción de raíces: Luis Enrique & C4 Trío – “Aguacero”
- Mejor canción urbana: Bad Bunny – “DTMF”
- Mejor álbum de música alternativa: Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”
- Mejor canción de música alternativa: Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”