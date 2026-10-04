VIRAL: Karol G sorprendió a sus fans durante concierto en Miami al compartir escenario con Elena Rose y Greeicy

Los asistentes al concierto de la cantante colombiana Karol G quedaron sorprendidos este sábado 3 de octubre cuando la intérprete de “Si antes te hubiera conocido”, invitó al escenario a Greeicy y Elena Rose, lo cual elevó el evento a otro nivel.

Las cantantes interpretaron el tema “Orión” de Elena Rose y «Amiga Mía». Durante la noche, Karol G les entregó a ambos grandes ramos de flores y les dedicó palabras de elogio y admiración. Celebró el talento y la unión de las mujeres en la música latina.

Este encuentro formó parte de las fechas de su gira, donde Greeicy y Elena Rose también han participado abriendo o acompañando varios de sus conciertos.

Se trata de una parte del “Viajando por el Mundo Tropitour” que se desarrolló en el Hard Rock Stadium de Miami.

Greeicy, por su parte, dedicó unas palabras a su compatriota por permitirle formar parte de su momento histórico con el tour.

“Anoche pasaron muchas cosas especiales. Fue mi último opening acto para el Tropitour de la reina”, publicó en sus redes sociales.

Asimismo, Karol G agradeció a las cantantes por su presencia en el escenario y también por su aporte en su cuarta gira por el mundo.

“Teníamos que hacer algo juntas, porque esto que ven aquí me parece increíblemente poderoso”, comentó.