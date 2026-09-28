¡Locura en Atlanta! Karol G encendió las redes tras «bañarse» en pleno show y complacer a un fan

La cantante colombiana Karol G volvió a convertirse en tendencia mundial. Esta vez, el motivo fue su reciente concierto en la ciudad de Atlanta.

Durante el espectáculo, la artista vivió dos momentos que se hicieron increíblemente virales en las redes sociales.

El primero ocurrió mientras interpretaba su éxito «Tu Perfume». Ante el intenso calor del recinto, «La Bichota» decidió refrescarse de una forma muy particular. La colombiana agarró un vaso de agua y se lo echó encima frente a miles de fanáticos. El público estalló en gritos de emoción ante la espontaneidad de la estrella.

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Poco después, la intérprete sorprendió a todos al detener el show por unos minutos. La cantante notó a un fanático que llevaba todo el concierto gritándole desde la primera fila. Lejos de molestarse, la estrella decidió bajarse del escenario para darle el micrófono.

El seguidor le pedía a juro el tema «200 Copas». Con su carisma, Karol G no lo pensó dos veces. La artista complació la petición e inició un brindis masivo junto al emocionado fanático.

Actualmente, la estrella de la música urbana sigue cosechando éxitos internacionales. Su cercanía con los fanáticos en cada concierto demuestra la razón de su gran popularidad global.

Con estas acciones, «La Bichota» deja claro que su prioridad es hacer vivir una experiencia inolvidable a todo su público.