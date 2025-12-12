Escándalo en el Miss Venezuela: El bombazo de Stephany Abasali sobre su relación con Nina Sicilia

La exmiss Venezuela, Stephany Abasali, se pronunció tras la polémica que se armó en el concurso de belleza nacional y aseguró que no mantiene una buena relación con la presidenta de la organización Nina Sicilia.

«No es un secreto que la relación no era la mejor. Hubo momentos en los cuales no existía el respeto, la educación y la empatía y puedo nombrar varias ocasiones en las cuales ha pasado. Fue muy desafortunado porque no solo me ha pasado a mí sino a reinas pasadas, incluso hasta el mismo staff», indicó.

Durante una entrevista ofrecida a El Gordo y La Flaca, Abasali sostuvo que la presidencia de la organización Miss Venezuela «no supo manejar muy bien ese lugar de autoridad donde se supone que debe estar presente la educación y el respeto, el ser modelo a seguir».

«Yo me fui al Miss Universo estando ya bloqueada por la presidenta de la organización», resaltó.

En ese sentido, contó que en la final del Miss Venezuela, en la que fue elegida Clara Vegas Goetz, no le permitieron despedirse tras concluir su reinado.

«No se me dio la oportunidad en el Miss Venezuela. Pero sí se me dio la oportunidad de que ustedes sepan que los lleve en el pecho con todo el orgullo y el privilegio que es nuestro país, de ser representado de esta manera a nivel internacional, así que gracias», manifestó.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

SOBRE FÁTIMA BOSCH

Asimismo, Stephany Abasali se refirió a las polémicas en las que está envuelta la mexicana Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo.

«El que no la debe no la teme, así que es un consejo que debería encargarse de darle la misma organización del Miss Universo. No estoy en la posición de dar o decir algo que deba hacer», comentó.

Destacó que a pesar de todos los escándalos que ocurrieron en el concurso, ella se llevó muchísimo aprendizaje. «El saber valorar cada vez más y apreciar a todas las personas que te apoyan porque no solamente fue mi amada Venezuela sino personas alrededor del mundo», aseguró.

MARÍA CORINA MACHADO Y EL NOBEL DE LA PAZ

Por otra parte, Stephany Abasali se pronunció sobre el premio del Nobel de la Paz que recibió la líder opositora María Corina Machado.

«Es un orgullo que otra venezolana haya logrado este reconocimiento tan importante. Sé que en el corazón de todos los venezolanos la celebramos, así como lo hicieron conmigo. Le doy mis respetos y mis felicidades. Ya sea para ella o cualquier persona que está aspirando lograr estas cosas hay que trabajar por ello y soñarlo y lograrlo con toda la disciplina», expresó.