VIRAL: Ivy Queen y Tito El Bambino armaron una parranda en ‘La Casa de Alofoke’ y cantaron «Mi Burrito Sabanero»

En medio de toda la polémica que se ha desatado en ‘La Casa de Alofoke’ en República Dominicana, los cantantes puertorriqueños Ivy Queen y Tito El Bambino, armaron una parranda y cantaron el famoso villancico venezolano ‘Mi Burrito Sabanero’.

En un video que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales se aprecia como los cantantes hicieron olvidar todas las controversias por un momento y se dejaron llevar por toda la emoción que transmite el villancico.

TITO EL BAMBINO E IVY QUEEN EN LA CASA DE ALOFOKE

Además, el reguetonero puertorriqueño Tito El Bambino desató la euforia en La Casa de Alofoke 2 con un concierto en el que no faltaron luces sincronizadas, efectos especiales y sus más grandes clásicos que se han inmortalizado en la conciencia de los seguidores del género urbano en los últimos años.

La presentación formó parte del contenido especial de Alofoke Media Group, un espacio donde artistas internacionales han encontrado una plataforma para conciertos íntimos, colaboraciones exclusivas y momentos de alto impacto mediático.

En esta línea, la reconocida artista urbana puertorriqueña Ivy Queen también visitó La Casa de Alofoke 2 como parte de las sorpresas que Santiago Matías, organizador del programa, había prometido para esta etapa.

Desde su inicio, el programa ha contado con la participación de diferentes invitados especiales de alto calibre como Farruko, José Alberto “El Canario”, Miriam Cruz, Elvis Crespo, Chiquito Team Band, entre muchos otros.