VIRAL: De La Ghetto realizó visita sorpresa a un restaurante en Caracas y preparó sus propias arepas

El cantante puertorriqueño De La Ghetto sorprendió a todos sus seguidores en Caracas al meterse en la cocina de un restaurante y preparar sus propias arepas con el sello venezolano.

«Papi esto es pernil, pernil venezolano», dice el reguetonero mientras prepara el relleno de la arepa a la plancha.

En el video se puede ver como compartió con los empleados del establecimiento, con quienes se tomó varias fotos y bromeó.

El video subido a su cuenta de TikTok lo acompañó con la descripción. «Haciendo arepas en Venezuela chamo». Finalmente, De La Ghetto rellenó su propia arepa con full pernil, destacando que eso era «proteína».

En los comentarios de la publicación varios seguidores agradecieron el cariño ofrecido por el cantante a su público. Incluso, una de las trabajadoras del establecimiento de comida compartió una foto que pudo tomarse con el reguetonero. «Bienvenido siempre a Venezuela, gracias por visitarnos. Calidad de persona, una clase de humildad», escribió la trabajadora.

Mientras tanto, otros elogiaron su presentación en el estadio Monumental. «No le bastó con dar una presentación magistral, aparte se fue a preparar arepas».

El cantante puertorriqueño De La Ghetto llegó a Venezuela el pasado viernes a vísperas del concierto Old School Reggaeton que se celebró el 15 de noviembre en el Monumental, donde su show se convirtió en uno de los favoritos de los asistentes al evento.