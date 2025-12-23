VIRAL: Influencer argentina sorprendió a todos al preparar una hallaca en MasterChef Celebrity, así fue la reacción de los jueces

Una influencer argentina sorprendió a todos en el MasterChef Celebrity Argentina 2025 al preparar una hallaca durante un desafío en el que tenían que realizar platos típicos de la Navidad de diferentes países.

Si bien, la repartición de platos se hizo al azar, la polémica influencer Sofi “La Reini” Gonet dejó a todos impresionados por cómo quedó su hallaca. Además, lo más sorprendente del plato es que lo tuvo que preparar en tan solo 60 minutos, por las exigencias del programa, un tiempo muy inferior al tiempo de preparación que requiere una hallaca comúnmente.

De acuerdo a lo que ella expresó a los jueces, en su hallaca utilizó para el relleno pepinillo, cebollitas encurtidas, tomate rallado, zanahoria, pimentón, cerdo, pollo, entre otras.

«La verdad que era interminable, la receta era de los dos lados ingredientes», comentó. Cuando los jueces hablaron sobre añadir este plato a sus menús navideños, la influencer les dijo que se los podía preparar, pero que la próxima vez le dieran siete horas.

Germán Martitegui, uno de los jueces del programa, no ocultó su sorpresa al probar la hallaca. «El plato más difícil de la noche. Para mí es un milagro, cuando te vi, pensé que iba a ser un caos. El relleno está muy sabroso, se siente el achote y los condimentos. Está bien cocido el pollo y el cerdo quizás un poquitito más. El armado está muy prolijo también», expresó.

«Es un plato lindo de recibir, es divertido de abrir y la proporción masa-relleno está bien», agregó.

La propia influencer quedó asombrada por cómo le quedó su preparación. «Me toma por sorpresa esto. Yo no tenía ningún tipo de esperanza con este plato», comentó.

Finalmente, otro de los jueces la felicitó por su trabajo. «Hay un buen sabor bastante cercano, creo que te puedes aplaudir», concluyó.