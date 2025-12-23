Caraota Show

VIRAL: Influencer argentina sorprendió a todos al preparar una hallaca en MasterChef Celebrity, así fue la reacción de los jueces

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Una influencer argentina sorprendió a todos en el MasterChef Celebrity Argentina 2025 al preparar una hallaca durante un desafío en el que tenían que realizar platos típicos de la Navidad de diferentes países.

Si bien, la repartición de platos se hizo al azar, la polémica influencer Sofi “La Reini” Gonet dejó a todos impresionados por cómo quedó su hallaca. Además, lo más sorprendente del plato es que lo tuvo que preparar en tan solo 60 minutos, por las exigencias del programa, un tiempo muy inferior al tiempo de preparación que requiere una hallaca comúnmente.

Leer Más

«Los migrantes no tienen que ser tratados como delincuentes»: El mensaje de Ester Expósito que está dando de que hablar
Argentina prepara lista de funcionarios o personas vinculadas al chavismo para prohibir su entrada al país
¿Se despide de los escenarios? La aclaratoria que hizo Norkys Batista sobre su futuro y la obra «Orgasmos»

De acuerdo a lo que ella expresó a los jueces, en su hallaca utilizó para el relleno pepinillo, cebollitas encurtidas, tomate rallado, zanahoria, pimentón, cerdo, pollo, entre otras.

«La verdad que era interminable, la receta era de los dos lados ingredientes», comentó. Cuando los jueces hablaron sobre añadir este plato a sus menús navideños, la influencer les dijo que se los podía preparar, pero que la próxima vez le dieran siete horas.

LEA TAMBIÉN: ANIMADOR JOSÉ ANDRÉS PADRÓN ROMPIÓ EL SILENCIO ANTE CRÍTICAS POR NO DARLE EL MICRÓFONO A STEPHANY ABASALI EN EL MISS VENEZUELA

Germán Martitegui, uno de los jueces del programa, no ocultó su sorpresa al probar la hallaca. «El plato más difícil de la noche. Para mí es un milagro, cuando te vi, pensé que iba a ser un caos. El relleno está muy sabroso, se siente el achote y los condimentos. Está bien cocido el pollo y el cerdo quizás un poquitito más. El armado está muy prolijo también», expresó.

«Es un plato lindo de recibir, es divertido de abrir y la proporción masa-relleno está bien», agregó.

La propia influencer quedó asombrada por cómo le quedó su preparación. «Me toma por sorpresa esto. Yo no tenía ningún tipo de esperanza con este plato», comentó.

Finalmente, otro de los jueces la felicitó por su trabajo. «Hay un buen sabor bastante cercano, creo que te puedes aplaudir», concluyó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cinco muertos tras estrellarse avión de la Armada de México en EEUU, estaban en una misión de ayuda médica
EEUU
perrito
EN VIDEO: Así fue el heroico rescate de un perrito que había entrado a una tubería en Táchira
Venezuela
perrito
Inesperada travesura: Perrito se volvió viral tras «robarle» el suéter a otro animal a través de una reja mientras jugaban
Tendencias