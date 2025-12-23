Animador José Andrés Padrón rompió el silencio ante críticas por no darle el micrófono a Stephany Abasali en el Miss Venezuela

El animador José Andrés Padrón aclaró como vivió desde su punto de vista el polémico momento en el que Stephany Abasali no pudo tener el derecho de palabra en el Miss Venezuela a pesar de su insistencia.

«Estábamos en el momento de las finalistas, con la música encima, siguiendo un bloque que sí había sido ensayado previamente y que tenía su precisión y ritmo, como todos los años. Dentro de ese contexto, ocurrió algo que fue totalmente sorpresivo. No estaba previsto, no estaba ensayado, y en ese instante no entendíamos la dimensión de lo que estaba pasando detrás del escenario», recordó.

«La solicitud me tomó por sorpresa. No porque no fuera importante, porque ella sabe de mi cariño y admiración, sino porque mi atención estaba puesta en lo que estaba saliendo al aire, mi trabajo. Mi reacción fue inmediata, desde la presión del en vivo: -¿el micrófono?, estamos anunciando a las finalistas», añadió Padrón.

En este sentido, destacó que en ningún momento actuó con mala intención. «Quiero decir esto desde lo más humano: yo siempre he sido un caballero, y ella lo sabe. Jamás haría algo para perjudicar a alguien con quien comparto una señal, un escenario o un espacio de trabajo. Yo quiero mucho a Stephy, la respeto y admiro su trabajo. Su participación en Miss Universo y su voz siempre han sido importantes y con el mismo respeto siempre la recibí en el programa Portadas Al día, donde trabajo. Si en ese momento hubiese entendido la complejidad de lo que estaba ocurriendo, con gusto le habría dado la palabra, a pesar de no ser el indicado».

«No fue egoísmo. No fue mala intención. Ni fue, en lo absoluto, querer hacerle un daño a nadie», aclaró.

Asimismo, lamentó todas las críticas que le han hecho ante lo ocurrido. «Duele mucho ver tanto odio dirigido hacia personas que estamos siendo responsabilizadas por una decisión que no nos pertenecía. Tal vez pudimos haber cambiado el curso de algo, sí, pero no lo hicimos porque tampoco está en nosotros esa decisión, sin estar al tanto».

«Quien me conoce sabe desde dónde trabajo. Soy un hombre de respeto, con valores y nunca he tenido un problema con nadie por un escenario. Eso también habla de mí», aseveró.

«Quiero decir algo con total honestidad. No pido disculpas por una decisión que no me correspondía tomar, pero puedo entender el dolor, la confusión o la herida que ese momento pudo haber generado en Stephany y en todos sus fanáticos, y a mí también me duele que ella lo haya sentido así, pues era su noche soñada», aclaró.

Para finalizar, calificó lo ocurrido como una lamentable situación que «no está en nuestras manos como animadores».