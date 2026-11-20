Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York (NYPO), ganó el prestigioso Premio Howland Memorial de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y donará la recompensa a las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio.

Dudamel difundió en su Instagram el discurso que dio tras recibir la distinción, concedida por el presidente de la universidad. Suele entregarse a personas con importantes contribuciones a la literatura, bellas artes o servicio público.

«Hay una necesidad de empatía a través de la creatividad», dijo Dudamel. «Una empatía que se da a través de la creatividad y que crea belleza y un entorno hermoso para los demás. Y esto es lo que hace la música más allá de entretener a la gente», indicó.

El músico dedicó el premio al maestro José Antonio Abreu, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela. «Él fue quien me enseñó a mí y enseñó a muchos, ya sabes, a creer en el poder de la música», añadió.

DUDAMEL ENTREGARÁ EL PREMIO

El director también compartió en sus redes sociales un agradecimiento. «Es un honor inmenso, y creo que, cuando tenemos la fortuna de recibir algo, también tenemos la responsabilidad de compartirlo», dijo Dudamel.

Tras agradecer nuevamente al maestro Abreu, Dudamel informó que donará los 75.000 dólares del premio económico al Fondo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CANTANTE DE MÚSICA LLANERA LUIS SILVA SORPRENDE CON NUEVO GÉNERO MUSICAL!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Dudamel (@gustavodudamel)



Dudamel explicó que busca ayudar «las comunidades afectadas por los devastadores terremotos en mi país natal». «Espero que esta contribución ayude a visibilizar la situación y a brindar apoyo a las familias que lo han perdido tanto», acotó

Una vez agradeció a la Universidad de Yale una vez más, Dudamel destacó la labor de «todas las personas que están trabajando para ayudar a Venezuela durante este difícil momento».