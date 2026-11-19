Ya está disponible el videoclip del tema ‘Por ella’ que realizó Luis Silva junto a los jóvenes venezolanos Luis Bermúdez y Esgardo Ordoñez. Se trata de un tema escrito por Antonio Aguilar, que grabó originalmente Silva como un pasaje llanero y que ahora toma un aire renovado en ritmo de salsa, un género musical que aborda por primera vez el cantante oriundo del estado Barinas.

La producción musical de ‘Por ella’ está a cargo de Ángel Perdomo y de Eduardo Ochoa, mientras que el videoclip fue dirigido por Yacxenia Gallerani y la casa productora ‘Criollo en vivo’, que tiene por objetivo preservar la música venezolana.

“Se trata de un bonito proyecto que hemos desarrollado en colaboración junto Luis y Egar, muchachos talentosos que con su salsa le dieron un nuevo aire a esta versión. Es una pieza que nace del alma y rinde homenaje al amor y a nuestra música llanera”, destacó el cantautor en su cuenta de instagram @lusissilvacantante , que supera el millón de seguidores, a propósito del estreno de ‘Por ella’.

Por su parte el dueto de jóvenes venezolanos, -Luis & Egar-, se dio a conocer en 2018 en la televisión peruana en el programa “Yo soy”, con un tributo a Servando y Florentino. A partir de allí, han realizado varias presentaciones en distintos escenarios internacionales.

“Que honor compartir este tema contigo, maestro Luis Silva. Gracias por hacernos parte de esta canción y elegirnos para esta linda versión de ‘Por ella’”, señaló el dueto en su cuenta de instagram @eltributosf .

Acerca de Luis Silva

Luis Felipe Silva Pérez nació en Santa Rosa (estado Barinas) el 5 de enero de 1962 y es conocido como ‘el barinés de oro’. “Mi padre era serenatero y desde los 14 años me di a conocer como cuatrista en la región. Mi inspiración fue Luis Lozada ‘El Cubiro’ “, señala el artista.

Posteriormente se traslada a Maracay, comienza a cantar en clubes y restaurantes canciones de Reynaldo Armas, Freddy Salcedo y Freddy López . “En mi repertorio nunca faltaba ‘Linda Barinas’” , agrega el cantante.

Su popularidad inició en la región de Maracay, Turmero, Cagua y Villa de Cura. En 1982 edita su primer LP con el sello Top Hits, bajo la producción de Luis Cruz. Posteriormente vendrían éxitos como ‘Ella o él’ y su fama se dispara con ‘Como no voy a decirlo’ a principios de los años 90. En 1994 viaja a España a representar a Venezuela en el Festival OTI, con el tema ‘Enfurecida’ y ocupa el tercer lugar. Esta canción le valió una nominación al premio ACCA de la Asociación de Compositores de Miami e identificó a la telenovela ‘Pura sangre’ de RCTV.

En 1995 edita su álbum “Internacional” en el que incluye una fusión de la música tradicional venezolana con instrumentos sinfónicos y versiona el éxito de Leo Dan ‘ Te he prometido’ .

Ha experimentado con distintos ritmos como el bolero, la gaita y hasta la música electrónica. Actualmente es el artista del género de la música llanera con mayor número de reproducciones en las plataformas digitales, según datos suministrados por el sello discográfico Marmaz Records.

Luis Silva recuerda con especial cariño una presentación en el Aula Magna de la UCV: “Sentí que estaba en el aire por la euforia del público, eran puros estudiantes universitarios” .

Actualmente, 2026, celebra sus 44 años de vida artística. Se presentará el 27 de noviembre en Caracas en el Galaxie Casino y el 13 de diciembre en São Paulo , Brasil.

NOTA DE PRENSA