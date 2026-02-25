Rosita, la canción de Rauw Alejandro y Jhayco inspirada en Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal que desató un escándalo

El lanzamiento del tema Rosita, de los artistas Rauw Alejandro, Jhayco y el productor Tainy, se ha empañado por una polémica que protagonizaron los también cantantes Cazzu y Christian Nodal.

«Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal», dice Jhaycon en una parte de la canción, refiriéndose a la boda del mexicano con Ángela Aguilar. Lo que pudo pasar como una rima más en un tema, se convirtió en un escándalo que ha superado fronteras.

Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, se percató de este mensaje directo y quedó claro que no se sintió muy cómoda. Apenas días después del lanzamiento del tema, la argentina dejó de seguir a Rauw, Jhayco y a Tainy en Instagram.

En medio del escándalo, Cazzu redobló la apuesta y publicó un extenso texto llamado Tiradera. En cuestión de horas, recibió el apoyo de sus compatriotas Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole.

Cazzu no mencionó directamente a los cantantes o a Nodal, pero habló de la «legendaria camaradería entre varones». «Voy a pararme a tu lado y observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen. La tibieza, un gran enemigo del bien», agregó.

«Yo me los imagino en un estudio de Miami que cuesta 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘¡PALO! ¡PALO!’», ironizó Cazzu sobre la canción.

RESPUESTA DE NODAL A CAZZU

Tainy, Rauw Alejandro y Jhayco todavía no se han pronunciado sobre el escándalo. Sin embargo, el texto de Cazzu no pasó desapercibido y su expareja, Christian Nodal, la acusó de armar un «dramón por una barra».

«¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’», dijo el mexicano. «Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo», acotó.

En un extenso texto, Nodal aseguró que la rima no se trataba de un «ataque» hacia Cazzu. Al contrario, sostuvo que es una «es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo».

Christian Nodal le tira a Cazzu y sale en defensa de Rauw Alejandro y Jhayco📰 pic.twitter.com/vCXouJEBS1 — carloxx iván (@itscarlosivan) February 24, 2026



«Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía», sentenció Nodal, quien también le exigió a Cazzu no usar a la hija que tienen en común como un argumento en este conflicto.

Mientras que se desata un debate en redes sociales entre los fanáticos de Cazzu y Nodal, el tema Rosita alcanzó los 2,5 millones de reproducciones en YouTube y suma miles de visualizaciones cada hora.