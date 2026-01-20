VIRAL: Filtraron detalles de la relación de Karol G y Feid: tienen meses distanciados

El mundo del entretenimiento está sorprendido por el fin de una de las relaciones más queridas por la comunidad latina, la de los cantantes colombianos Karol G y Feid. Tras tres años de noviazgo, habrían tomado caminos separados.

El medio especializado TMZ habló con fuentes cercanas de ambos cantantes. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, la filtración indica que la relación concluyó hace varios meses.

«Las superestrellas de la música latina terminaron discretamente su relación hace unos meses, en medio de especulaciones», dijo TMZ. Previamente, filtraciones alertaban de un distanciamiento entre los cantantes.

A pesar de que pusieron punto y final a su noviazgo, todo parece indicar que la ruptura fue «amistosa». Los cantantes todavía guardan en alta estima hacia el otro y «mantienen una buena relación».

LA RELACIÓN DE LOS CANTANTES

Los rumores sobre Karol G y Feid comenzaron tras la colaboración en la canción FRIKI. Luego de ser vistos en varias ocasiones desde 2021, aumentaron las especulaciones sobre un romance entre los cantantes.

Karol G confirmó en 2023 que tenía una relación con Feid, aclarando que se trataba de un capítulo positivo y de apoyo en su vida. Los cantantes asistieron a distintos eventos juntos, apoyándose durante sus giras y compartiendo imágenes en redes sociales.

Las especulaciones sobre una separación se desataron hace varios meses. A principios de enero, fanáticos hablaron en redes sociales sobre la supuesta nueva novia de Feid, una de sus coristas, dando por sentado que había concluido su relación con Karol G.