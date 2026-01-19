ESCÁNDALO: Brooklyn Beckham habló sobre su crisis familiar y contó secretos de sus padres David y Victoria

El modelo y fotógrafo Brooklyn Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, rompió el silencio sobre la crisis familiar y dejó claro que no busca una reconciliación, a la vez que contó secretos de sus padres.

En medio de rumores sobre la situación de la familia Beckham, el joven de 26 años publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Aunque reconoció que buscó mantener estos asuntos en privado, Brooklyn consideró que no tuvo más opción que hablar.

«Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado», dijo Brooklyn.

El joven aseguró que se sentía manipulado por sus padres y ahora busca defenderse. «No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida», agregó.

BROOKLYN SOBRE SUS PADRES

De igual forma, Brooklyn afirmó que la relación con su familia estuvo marcada por la presión mediática. «Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa», dijo el joven, que también lamentó las «publicaciones performativas y relaciones falsas».

«Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras en los medios, generalmente a costa de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz», acotó.

Brooklyn afirmó que la relación con sus padres comenzó a empeorar cerca de su boda con Nicola Peltz, en abril de 2022. Aparentemente, todo cambió cuando él se negó a ceder sus derechos de imagen antes del matrimonio.

El joven aseguró que cuando empezó a «defenderse» de su familia, iniciaron «innumerables ataques, tanto en privado como en público». Incluso, dijo que sus hermanos lo bloquearon en redes sociales el año pasado.

Tras su matrimonio, denunció una serie de faltas de respeto hacia Nicola y él en eventos naturales. «Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez desde que me alejé de ellos, esa ansiedad ha desaparecido»

Brooklyn concluyó que no quiere que su esposa y él se vean involucrados en escándalos mediáticos, puesto que está «agradecido con la vida» que eligió. «Todos queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia», sentenció.