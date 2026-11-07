VIRAL: Famosa actriz de Friends sorprendió a sus seguidores al unirse a OnlyFans a sus 76 años

Morgan Fairchild, estrella de televisión recordada por interpretar a Nora Tyler Bing, la madre de Chandler en Friends, sorprendió a sus seguidores al anunciar que incursionará en el mundo de OnlyFans a sus 76 años para relacionarse más con sus seguidores, donde compartirá material inédito sobre su cotidianidad.

La propia actriz confirmó la noticia en una entrevista con la revista People, publicada el 5 de noviembre de 2026. La intérprete dejó claro que su propuesta se mantendrá alejada del contenido erótico. «Voy a publicar nuevas fotos y videos. Y antes de que alguien lo pregunte, ¡no, no de ese tipo!», afirmó Fairchild al explicar el enfoque de su perfil.

La actriz busca mostrar una faceta personal que trascienda la imagen pública construida por sus personajes icónicos. «Principalmente, seré yo haciendo tonterías y hablando de lo que tenga en mente», comentó a People. Fairchild añadió que pocos conocen su pasión por la ciencia o la estrecha relación con su hermana, aspectos que ahora planea revelar.

La decisión contó con el impulso de amigos cercanos que ya utilizaban el servicio digital. En declaraciones a Entertainment Weekly, la artista señaló: «Me animaron a probarlo. ¡Y tenían razón! Ha sido muy divertido encontrar nuevas formas de llegar a mis fans». Para gestionar este canal, Fairchild colabora con la firma Creators Inc.

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La incursión digital complementa una trayectoria iniciada en producciones como Dallas, Flamingo Road y Falcon Crest, donde se consolidó como una figura clave de la televisión. A lo largo de su carrera, su talento en comedias como Murphy Brown le valió una nominación al premio Emmy.

Actualmente, la actriz mantiene una agenda de trabajo activa en diversos medios de comunicación. Desde octubre de 2025 conduce el podcast 2 Bitches From Texas junto a su hermana Cathryn Hartt, y el 26 de enero de 2026 concretó su regreso a la serie The Bold and the Beautiful.