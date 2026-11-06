EN IMÁGENES: Así fue la salida de Miss Venezuela, Clara Vegas rumbo al Miss Universe 2026 que se hará en Puerto Rico

Clara Vegas, Miss Venezuela 2025, partió este viernes hacia Puerto Rico, en donde participará en el Miss Universo 2026. Las imágenes de sus últimos momentos en el país se viralizaron en redes sociales.

La cuenta del Miss Venezuela en Instagram informó del viaje de Vegas. «Nuestra reina emprende su viaje rumbo a Puerto Rico para representarnos en el Miss Universo», indicó la descripción de la publicación.

El post fue acompañado de una serie de fotografías de Vegas en las escaleras de la Quinta Miss Venezuela. La modelo tenía un vestido confeccionado por Douglas Tapia, mientras sostenía una bandera de Venezuela.

«En su maleta no solo lleva vestidos; sino los sueños e ilusiones de todo un país», indicó el concurso. «¡Gracias por acompañar a nuestra reina en cada paso! Nos vemos en Puerto Rico», agregó.

VEGAS: «GRACIAS VENEZUELA»

En otra publicación el concurso de belleza compartió un video de Vegas en la Quinta mientras observa el espectáculo de unos niños bailarines. Luego, hizo una breve caminata de pasarela y partió del edificio.

«Cada paso de este baile lleva el amor, la fuerza y el orgullo de todo un país que sueña contigo. ¡Gracias por llevar el nombre de Venezuela con tanto sentir!», concluyó el Miss Venezuela, brindándole buenos deseos a Vegas en el Miss Universo.

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La propia Vegas publicó en su Instagram una serie de fotos en la Quinta. «¡Gracias Venezuela! Me voy con el corazón lleno y lista para regresar con buenas noticias con el favor de Dios», apuntó.

Vegas será la representante de Venezuela en el Miss Universo 2026, que se celebrará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre. Buscará la octava corona para el país, pero para ello tendrá que superar a las otras 121 candidatas.