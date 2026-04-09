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VIRAL: Familia de Rubby Pérez ‘lo revive’ usando IA en video musical a un año de su trágica muerte

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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La familia del merengue dominicano Rubby Pérez publicó un video musical creado con inteligencia artificial (IA) a un año de su muerte. El metraje se viralizó en redes sociales en apenas unas horas.

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Pérez falleció cuando colapsó el techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, en pleno concierto. Además del cantante, más de 200 personas murieron, representando una de las mayores tragedias de este tipo.

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A un año del siniestro, la familia de Pérez publicó un video musical del tema Color de Rosas en la cuenta del cantante, además de un emotivo mensaje. Lo curioso del metraje es que fue creado en su totalidad con IA.

«Un año desde aquella experiencia amarga que nos marcó para siempre. Un año desde que se apagó la voz más alta del merengue… y con ella, una parte de nuestras vidas», indicó la familia.

RECUERDAN A PÉREZ

La familia afirmó que se trata de una fecha «de recuerdos, de nudos en la garganta», en donde el dolor está presente. Sin embargo, aseguraron que quieren recordar a Pérez «desde el amor y la gratitud».

«Con ayuda de la inteligencia artificial, le dimos forma a un espacio que intenta acercarnos a él: un metaverso construido con fragmentos de su esencia, de lo que vivió, de lo que amó, de lo que fue», dijo la familia.


En el video se puede ver a Pérez conduciendo un vehículo, mientras que pasan escenas de distintos puntos de su vida. «Esto no es solo una recreación. Es un abrazo que no pudimos dar», afirmaron sus seres queridos.

HOMENAJE EN EL JET SET

Este no fue el único homenaje en honor a Pérez. En la noche del 7 de abril, familiares y seres queridos de los fallecidos en el Jet Set hicieron una vigilia, iluminando el espacio con decenas de velas y carteles de las víctimas.

La hija menor de Pérez, Ana Beatriz, de apenas 16 años, estuvo presente en el homenaje y rompió el llanto cuando alguien interpretaba Volveré, uno de los temas más populares de su padre. También participaron otros seres queridos del merenguero.

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Más allá de la conmoción, la joven insistió en que las muertes de Rubby Pérez y las demás víctimas no queden impunes. «Un año ha pasado y no hay respuestas, no hay nada nuevo, no hay noticias, no hay justicia», sentenció en su cuenta de Instagram.

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