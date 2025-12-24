VIRAL: Exestrella infantil de Nickelodeon, Tylor Chase, recibió ayuda de otro recordado actor tras verlo viviendo en la calle

El actor y rapero Daniel Curtis Lee se reencontró con su excompañero de reparto y exestrella de Nickelodeon, Tylor Chase, con quien compartió pantalla en el Manual de supervivencia escolar de Ned.

Daniel viajó aproximadamente 80 kilómetros desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con su excompañero y ayudarlo luego de que se viralizaran varios videos que lo mostraban viviendo en las calles. En primer lugar lo invitó a comer pizza en un lugar de comida rápida donde tuvo la oportunidad de conversar con él. Posteriormente, le pagó una habitación en un motel local para que pudiera dormir temporalmente en un lugar seguro.

«¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo», escribió Daniel en sus redes sociales.

«Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto», dijo en su video.

En el video se aprecia los notables efectos que han tenido las sustancias estupefacientes sobre Tylor Chase. No obstante, Daniel expresó su confianza en que pueda recuperarse. «Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo», expresó.

#24Dic | El actor y rapero Daniel Curtis Lee se reencontró con su excompañero de reparto y exestrella de Nickelodeon, Tylor Chase, con quien compartió pantalla en el Manual de supervivencia escolar de Ned.

Asimismo, reveló alguno de los planes que tiene Chase. «Tylor quiere transmitir videojuegos en vivo. ¿Quién puede ayudar?»

«Planeo mantenerme en contacto y apoyarlo en todo lo que pueda a partir de ahora», explicó Daniel Curtis Lee a TMZ.

Según los allegados a Tylor Chase, el exactor ha recibido muchas ofertas para ingresar a centros de rehabilitaciones. No obstante, de momento ha rechazado todas y ha preferido seguir viviendo en la calle.

Entre las propuestas más conocidas estuvo la de Shaun Weiss, conocido por su papel en Mighty Ducks, pero tampoco logró convencerlo de ingresar a una clínica de rehabilitación.

«Veo un potencial inmenso en él», comentó Daniel.