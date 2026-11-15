VIRAL: El reconocimiento que recibió Osmel Sousa en Maracaibo por sus más de 60 años de trayectoria

El denominado “Zar de la belleza”, Osmel Sousa, recibió este domingo 15 de noviembre un reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria, en el “Paseo de las estrellas”, ubicado a las afueras del Teatro Baralt de Maracaibo, estado Zulia.

En un acto cargado de emotividad, Sousa recibió su propia estrella en este emblemático paseo marabino. El evento que contó con la presencia de medios de comunicación locales y un grupo selecto de invitados.

Vestido de blanco, Sousa recibió el homenaje, develó la estrella con su nombre y hasta se inclinó para besarla.

Al finalizar, declaró a la prensa expresando su agradecimiento por el homenaje, después de tantos años de dedicación a los reinados de belleza.

Osmel Sousa estuvo a cargo de la Organización Miss Venezuela por más de 30 años y bajo este mandato Venezuela se alzó con siete Miss Universo, ocho Miss Internacional y cinco Miss Mundo.

Nacido en Cuba, en 1946 y nacionalizado venezolano, Sousa, se consagró como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento al estar al mando del certamen más importante del país por varias décadas.