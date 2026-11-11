Toma y dame: La polémica que se armó entre Osmel Sousa y Lupita Jones que se viralizó

La relación entre Osmel Sousa y Lupita Jones parece haberse roto por completo tras un fuerte cruce de declaraciones.

Todo comenzó cuando la ex Miss Universo mexicana aseguró en una entrevista que el famoso preparador de reinas había sido «desleal» e «irrespetuoso», acusándolo de intentar minimizar sus más de 30 años de trabajo al frente de la franquicia de belleza en México.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

Fiel a su estilo directo, el «Zar de la Belleza» no tardó en responder a través de un video en su cuenta de Instagram bajo la contundente frase: «Respondiendo comentarios absurdos de gente eliminada de mis contactos… Adiós Lupita».

En el mensaje, Osmel aseguró estar decepcionado porque, según su versión, fue ella quien habló mal de él a sus espaldas en un grupo de directores diciendo cosas «muy feas y desagradables«.

La ex reina de belleza explicó que, aunque siempre lo respetó como colega y reconoce su peso en los concursos de belleza, decidió no buscarlo cuando él estuvo en México trabajando para Miss Universo porque ella criticaba abiertamente a esa organización.

Aseguró que, a partir de ese momento, Osmel empezó a decir cosas muy desagradables sobre ella simplemente porque él prometió que en su nueva etapa en México harían «algo maravilloso que nunca se había hecho«.

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REACCIÓN PUNTO POR PUNTO

Osmel desmintió la versión de la mexicana y aseguró que el verdadero motivo por el que ella no lo buscó fue otro. Según él, varios directores la confrontaron en el mismo chat preguntándole por qué inventaba esas mentiras sobre él. Al verse descubierta, Lupita borró el mensaje y evitó buscarlo en México porque sabía que él ya estaba enterado de todo.

Para concluir su video, Osmel dejó claro que no hay vuelta atrás en su amistad. Aunque al principio llamó al conflicto una «tontería», enseguida se corrigió asegurando que lo que ella escribió en aquel grupo «fue muy feo y muy desagradable» pero bueno, «como tú eres y yo también soy así».

Terminó con un mensaje contundente dando por muerta la relación: «Bórrame a esta persona, para mí nunca lo conocí«.