VIRAL: El perlazo de Osmel Sousa sobre su relación con la Organización Miss Venezuela

Osmel Sousa, antiguo presidente de la Organización Miss Venezuela, sorprendió a todos este miércoles al revelar que está en buenos términos con los actuales encargados del concurso de belleza.

Tras su regreso a Venezuela, Sousa hizo varias críticas sobre el estado actual del Miss Venezuela. Sin embargo, en una reciente publicación en Instagram señaló que volverá a comentar el evento.

«Voy a hablar ya de Miss Venezuela porque ya hice como las paces. Hice como las paces», reiteró. «Entonces, ya va a haber el primer evento, así que espérenlo pasado mañana», añadió Sousa sin revelar mayores detalles.

Las declaraciones de Sousa se dieron apenas unos días después de que confesara el «impacto» que le causó ver la Quinta Miss Venezuela. Además, lanzó varios dardos a la actual presidenta del concurso, Nina Sicilia.

SOUSA SOBRE MISS UNIVERSO

A la vez que confirmaba un ‘acuerdo de paz’ con el Miss Venezuela, Sousa pidió a sus seguidores que no «me estén pidiendo todos los días que hable sobre las favoritas de Miss Universo».

«Tengo que pensarlo porque eso yo creo que se lo voy a dejar a los youtubers que están invitados, invitados especiales para cubrir el evento», dijo Sousa.

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El Zar de la Belleza no dudó en hacer un comentario irónico sobre su alcance en redes sociales respecto a los invitados al Miss Universo. «Total, yo no tengo casi seguidores como ellos. Tengo dos millones casi nada más, pero eso no es nada al lado de lo que hacen ellos», aseveró.