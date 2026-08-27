VIRAL | El inesperado elogio de Chris Martin a Lasso: «No es algo que tenía en mi quiniela»

El ícono del pop rock mundial Chris Martin sorprendió a Lasso con un elogio directo tras su presentación en la gala benéfica ‘Un Concierto por Venezuela’, durante un encuentro entre bastidores del Hollywood Bowl que el cantautor venezolano calificó como «un recuerdo para toda la vida».

El cruce ocurrió en los camerinos del recinto de Los Ángeles (EEUU), luego de que Lasso subiera al escenario para interpretar un breve mix de temas, entre ellos Mi Querencia del maestro Simón Díaz.

Al bajar, coincidió con el vocalista de Coldplay —quien había interpretado versiones orquestales de Fix You y Viva la Vida junto a la Filarmónica de Los Ángeles— y aprovechó para pedirle una fotografía.

El momento, sin embargo, escaló hacia un intercambio más significativo: mientras posaban, Martin comentó directamente sobre la presentación del venezolano: «Lasso. Así es, así es. ¿Dijiste que cantaste tu propia canción?».

Lasso respondió: «Sí, la primera». El británico cerró el intercambio con su calidez característica: «Vale, fantástico. Precioso. Muy bien».

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REACCIÓN DE LASSO

Posteriormente, Lasso compartió el video en sus historias de Instagram y reaccionó con humor: «Chris Martin diciéndome que canté bonito no es algo que tenía en mi quiniela».

La canción en cuestión es «En otra vida», colaboración con Yami Safdie estrenada en octubre de 2024 como parte del álbum «Querida Yo», que explora la nostalgia de un amor inconcluso a través de una realidad paralela donde la pareja logra construir una vida juntos.

La gala tuvo como propósito recaudar fondos de emergencia para los afectados en Venezuela por los terremotos del 24 de julio, y marcó además el cierre de 17 años al frente de la Filarmónica de Los Ángeles para Gustavo Dudamel, quien asume ahora como director artístico de la Filarmónica de Nueva York.