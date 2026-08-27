¡ESCÁNDALO! Cantante ‘Tini’ enfrentada a su padre al descubrir que no tenía acceso a su fortuna

La cantante y actriz argentina Tini Stoessel ‘puso fin a la relación profesional’ que mantenía con su padre, Alejandro Stoessel, luego de 15 años en los que él se desempeñó como su representante.

De acuerdo con lo reseñado por la revista Quien, la decisión tomada hace aproximadamente tres meses fue seguida por una auditoría privada sobre el patrimonio de la cantante y las sociedades vinculadas a su carrera artística.

Según información de la agencia de noticias EFE, recogida de los abogados de la artista, la revisión buscaba determinar con precisión la situación de las empresas relacionadas con sus ingresos por música, imagen, contratos comerciales y espectáculos, estructuras que durante años quedaron bajo la gestión de su padre.

Uno de los hallazgos que más preocupación generó es que Tini no figuraría como socia o accionista en algunas de las compañías que canalizan los ingresos de su carrera, ni tendría participación directa o control sobre ellas, una situación que ahora busca aclarar y, en su caso, reorganizar.

Se trataría de más de 70 millones de dólares los que están en juego. De hecho, medios afirman que tan solo la primera parte de su gira Futttura facturó alrededor de 43 millones de dólares, de los cuales la cantante solo percibió 300 mil.

¿CÓMO HABRÍA ESTALLADO LA ‘POLÉMICA’?

Entre las versiones manejadas por la prensa, el diario Clarín destacó que todo aparentemente estalló luego de que Tini quisiera comprar una cartera de 2.500 euros.

Según trascendió, su tarjeta fue denegada y, al consultar con el banco, se enteró de que su padre le había puesto un límite de 2.000 euros por compra.

A partir de ahí, la artista empezó a hacer dicha investigación y ordenó la auditoría sobre su patrimonio, que Alejandro manejó desde que ella tenía apenas 14 años y empezó a actuar en la telenovela infantil ‘Violetta’.

BAJAR DE TONO A LA POLÉMICA

En tanto, el entorno de Alejandro Stoessel ha intentado bajarle el tono a las versiones sobre una pelea económica.

Una persona cercana al productor aseguró este miércoles a medios argentinos que alrededor del caso existen «muchos inventos» y planteó que la reorganización patrimonial de Tini respondería a otro motivo: los preparativos de su boda con el futbolista de la selección de Argentina Rodrigo De Paul.

Esa conexión, sin embargo, no ha sido confirmada por la cantante, quien tampoco se ha pronunciado públicamente sobre una ruptura definitiva con su padre ni tampoco ha formulado una acusación formal en su contra.

Pero según Clarín, «no se descarta que pueda iniciar acciones legales contra Alejandro, ya que la investigación no solo tendría un costado económico. También se estaría analizando si pudo haber existido alguna irregularidad o movimiento ilícito, con posibles figuras como estafa al Estado o administración fraudulenta y la defraudación como delitos».