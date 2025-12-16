Caraota Show

VIRAL: El incómodo momento que vivió Fátima Bosch en un desfile en México, la bajaron a la fuerza del carro

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
La mexicana Fátima Bosch, que obtuvo la corona del Miss Universo en noviembre, protagonizó un incómodo momento durante un desfile multitudinario que encabezó por los festejos por su victoria.

Los hechos se dieron el fin de semana en la localidad de Villahermosa, en el estado mexicano de Tabasco. Bosch encabezó este gran evento en el que miles de personas salieron a las calles para celebrar el Miss Universo.

MISS UNIVERSO
Sin embargo, durante las celebraciones no pasó desapercibida una extraña escena protagonizada por Bosch. Mientras estaba sobre un carro alegórico, una persona presuntamente encargada de la logística la tomó por la cintura.


En lo que fue una escena que dejó varias interrogantes, esta persona levantó a Bosch y la bajó del carro. Como era de esperar, la reina de belleza quedó extrañada con lo ocurrido, pero terminó bajando voluntariamente por las escaleras.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y desataron un amplio debate. Algunos internautas especularon que Bosch estaba «demasiado animada», aunque otros consideraron que la mexicana, aunque estaba extrañada, no mostró incomodidad.

Más allá de este incidente, las calles de Villahermosa se llenaron de cientos de miles de personas que acompañaron a Fátima Bosch en su recorrido hasta el Estadio Centenario, en donde fue recibida por más fanáticos.

Cabe destacar que Bosch no se refirió a las controversias alrededor de su triunfo en el Miss Universo. Al contrario, se enfocó en dedicar la corona a las mujeres que siguen sus metas.

