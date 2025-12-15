VIDEO VIRAL: Willie González sorprende a todos como colector de un autobús en Petare

El cantante puertorriqueño Willie González protagonizó una escena surrealista durante su visita a Caracas: abordó una unidad de transporte público y trabajó como colector mientras recorría la ciudad capital.

González visitó el país para cantar en el Hipódromo de la Rinconada en el cierre del tercer meeting de la temporada hípica. Junto a otros artistas internacionales, entretuvo a miles de asistentes.

Sin embargo, el cantante fue un paso más allá y se acercó a sus fanáticos en las calles de Caracas. Así quedó en evidencia con las fotos y videos virales del cantante a bordo de un autobús de pasajeros en la parroquia Petare.

Es tradicional abordar un autobús en Caracas y escuchar distintas canciones de salsa, incluyendo temas de González. Lo que menos esperaban los pasajeros y fanáticos era conseguir al propio cantante en la unidad.

MENSAJE DE GONZÁLEZ

En las imágenes virales se aprecia al cantante saludando y tomándose fotografías con los cantantes. «Gracias a todos ustedes, mi música siempre suena en este medio de transporte», dijo González en su cuenta de Instagram.

«Venezuela nunca me deja de sorprender, cada rincón de este país tiene una historia que contar y una melodía que acompañar. ¡Sigan bailando al ritmo de nuestra música!», agregó González.

En apenas un día, las fotografías y videos se viralizaron en redes sociales y cuenta con miles de likes en Instagram. Mientras tanto, los internautas destacaron la cercanía de González al acercarse a sus fanáticos.