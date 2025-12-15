Caraota Show

VIDEO VIRAL: Willie González sorprende a todos como colector de un autobús en Petare

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El cantante puertorriqueño Willie González protagonizó una escena surrealista durante su visita a Caracas: abordó una unidad de transporte público y trabajó como colector mientras recorría la ciudad capital.

Contents

González visitó el país para cantar en el Hipódromo de la Rinconada en el cierre del tercer meeting de la temporada hípica. Junto a otros artistas internacionales, entretuvo a miles de asistentes.

Leer Más

Miss|
Madre de Miss Puerto Rico furiosa con Miss Universo, hasta arremete contra Miss USA, Venezuela y Dominicana
Se hacía pasar por sacerdote para estafar a comerciantes, este era su modus operandi
¿Ex de Chyno está saliendo con Oscarcito? Esto es lo que se sabe

Sin embargo, el cantante fue un paso más allá y se acercó a sus fanáticos en las calles de Caracas. Así quedó en evidencia con las fotos y videos virales del cantante a bordo de un autobús de pasajeros en la parroquia Petare.

Es tradicional abordar un autobús en Caracas y escuchar distintas canciones de salsa, incluyendo temas de González. Lo que menos esperaban los pasajeros y fanáticos era conseguir al propio cantante en la unidad.

MENSAJE DE GONZÁLEZ

En las imágenes virales se aprecia al cantante saludando y tomándose fotografías con los cantantes. «Gracias a todos ustedes, mi música siempre suena en este medio de transporte», dijo González en su cuenta de Instagram.

«Venezuela nunca me deja de sorprender, cada rincón de este país tiene una historia que contar y una melodía que acompañar. ¡Sigan bailando al ritmo de nuestra música!», agregó González.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «SOY LA NUEVA KENDALL JENNER»: LA FOTO VIRAL DE LA DIVAZA JUNTO A BAD BUNNY QUE CAUSÓ FUROR EN REDES


En apenas un día, las fotografías y videos se viralizaron en redes sociales y cuenta con miles de likes en Instagram. Mientras tanto, los internautas destacaron la cercanía de González al acercarse a sus fanáticos.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump lanza seria acusación contra gobernador demócrata, dice que “está controlado por el Tren de Aragua”
EEUU
En Guárico: Niño se disparó mientras ‘jugaba’ con un arma de fuego, su hermanito intentó detenerlo
Sucesos
Trump habló sobre las trágicas muertes del director Rob Reiner y su esposa, dice que fue por el «síndrome de trastorno de Trump»
EEUU